Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3100: Kasia przekona Borysa, by odpuścił Reginie. Da sobie spokój z pomocą dla Franka? - ZDJĘCIA

Borys (Jakub Wieczorek) niemal jednoznacznie staje po stronie Franka (Mateusz Banasiuk). Grzelak oraz Aldona (Elżbieta Romanowska) znaleźli się po środku konfliktu strażaka i Reginy (Kamila Kamińska). Borys stara się bronić przyjaciela, chociaż zachowanie mężczyzny pozostawia wiele do życzenia. To Kasia (Katarzyna Glinka) w 3100 odcinku "Barw szczęścia" szczerze porozmawia z Grzelakiem i da mu do zrozumienia, że to nie wybory Czapli doprowadziły do końca związku. Wybroni przyjaciółkę przed Borysem?