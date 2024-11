Barwy szczęścia, odcinek 3088: Powrót Cezarego do Polski to katastrofa. Matka z Sofią zaskoczą Rawicza na lotnisku

Barwy szczęścia, odcinek 3093: Marysia wypowie wojnę Emilowi i Asi! Zniszczy to, co dla niego najcenniejsze!

"Barwy szczęścia" odcinek 3088 - piątek, 6.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Cezary wróci do Polski w 3088 odcinku "Barw szczęścia". Przestanie pomieszkiwać w Indiach, gdzie jakiś czas temu znalazł pracę. Na szczęście Natalia zdążyła wrócić do kraju, ale Rawicz wciąż nie dokończył pewnych zobowiązań. To już ostatnie chwile Rawicza za granicą, a kiedy w 3088 odcinku "Barw szczęścia" wyląduje na polskiej ziemi, Zwoleńska z utęsknieniem przywita go w domu. Specjalnie pojedzie po ukochanego na lotnisko, ale nie przewidzi, że ktoś ma taki sam pomysł.

Józefina także przyjedzie po Cezarego na lotnisko

W 8088 odcinku "Barw szczęścia" Józefina znów wykaże się szybkością działania. Cezary nie będzie mógł narzekać na brak hucznego powitania w Polsce, bo Natalia, Józefina oraz Sofia stawią się właściwie o jednej porze! Problem polega jednak na tym, iż matka Rawicza przyjedzie tylko po to, by przekonać mężczyznę do pojechania z nią. Prawniczka poczuje się dziwnie w całej sytuacji.

- Chciałam wziąć ze sobą Czarusia, żeby też się z tobą przywitał, ale nasz aniołek spał akurat. Zobaczysz, jak on się pięknie rozwija. Wrzuć walizkę i jedziemy - portal światseriali.interia.pl cytuje słowa Józefiny. Zdziwiony Rawicz spojrzy na nieciekawą minę Natalii. - Sofia zrobiła uroczysty obiad - doda matka jawnie sugerując, że ma się z nią natychmiast zabrać.

Cezary zostanie z Natalią

Zdradzamy, że Rawicz nie zostawi Natalii. Nie przejmie się naciąganiem mamy, próbą odepchnięcia Zwoleńskiej i forsowania na siłę pomysłu spotkań z Sofią. Rawicz zostanie z Natalią, ale to jednak nie oznacza, że Józefina odetchnie. Ta kobieta nigdy nie odpuści...