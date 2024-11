Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3086: Grześ pozna prawdę o swoim biologicznym ojcu! Karol nie pozostawi Beacie wyboru - ZDJĘCIA

W 3086 odcinku "Barw szczęścia" Beata (Anita Jancia-Prokopowicz) i Damian (Michał Lesień-Głowacki) w końcu powiedzą Grzesiowi (Noah Culbreth) prawdę o jego biologicznym ojcu. Tym bardziej, że po przypadkowym spotkaniu, Karol (Jan Wieczorkowski) nie odpuści i za wszelką cenę spróbuje zbliżyć się do syna! Czubak zacznie najpierw śledzić Saganowską, a następnie zgłosi się do Darka (Andrzej Niemyt) i zostanie lekarzem drużyny, w której będzie grał Grześ. I wówczas już w 3086 odcinku "Barw szczęścia" nie pozostawi dawnej kochance żadnego wyboru! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!