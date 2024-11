Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3080: Ksawery wyląduje w szpitalu przez Szymańskiego! Spadnie z wozu strażackiego przez podstęp sąsiada? - ZDJĘCIA

W 3080 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną życiem Kasi (Katarzyna Glinka) i jej syna Ksawerego (Bartosz Gruchot). Podczas festynu w Brzezinach, zorganizowanego z okazji procesji Bożego Ciała, chłopiec ulegnie poważnemu wypadkowi, za który odpowiedzialny będzie podstępny sąsiad, Szymański (Jacek Grondowy). Czy Mariusz (Rafał Cieszyński) i Kasia w 3080 odcinku serialu "Barwy szczęścia" pociągną go do odpowiedzialności za narażenie życia dziecka? Koniecznie poznaj więcej informacji i zobacz naszą GALERIE ZDJĘĆ!