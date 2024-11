Barwy szczęścia, odcinek 3078: Makabryczne warunki zabójstwa Bruna! Zaborski i bandyta Żyłka dogadają się w celi - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3079: Bożena ukryje się przed Brunem! Będzie chciała wykończyć go psychicznie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3078 - piątek, 22.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Rafał Zaborski, przebywając w więzieniu, udowodni, że nawet za kratami nie zamierza odpuścić swojej zemsty na Brunie Stańskim. Głównym narzędziem w jego grze okaże się Żyłka, osadzony, który słynie z bezwzględności i gotowości do wykonania każdej brudnej roboty.

Straszna rozmowa Zaborskiego i Żyłki w celi w 3078 odcinku "Barw szczęścia". Ustalą wszystkie szczegóły

Zaborski w 3078 odcinku serialu "Barwy szczęścia" przedstawi mu propozycję nie do odrzucenia, a mianowicie wolność w zamian za wykonanie zlecenia na Stańskim.

- Stary to nie jest bezterminowa oferta. Jak nie ty, to ktoś inny się skusi na tropikalny raj. - Jasne, masz całą kolejkę chętnych. - Znajdą się. - Dobra, zgoda, ale smarka nie ruszam, jasne?

Zaborski zleci też morderstwo własnego syna w 3078 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3078 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Żyłka zgodzi się na propozycję Zaborskiego, ale jasno zaznaczy swoje warunki. Przestępca zgodzi się na złapanie Bruna odcinając się od ewentualnego skrzywdzenia Dobromira (Franek Bukowski), syna Zaborskiego. Jednak w świecie przestępców nic nie jest pewne. Czy taka deklaracja wystarczy, by synek Karoliny (Marta Dąbrowska) naprawdę pozostał bezpieczny?

Żyłka pokaże, że ma swoje zasady, ale Zaborski może spróbować obejść ten układ. Nie jest tajemnicą, że Rafał pała nienawiścią nie tylko do Bruna, ale i do wszystkiego, co związane z jego dawną rodziną czyli Karoliną i ich wspólnym dzieckiem. W 3078 odcinku serialu "Barwy szczęścia" przekonamy się, czy Bruno będzie miał szansę zareagować na zbliżające się niebezpieczeństwo, zanim będzie za późno…