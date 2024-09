Barwy szczęścia, odcinek 3042: Rozwód Kasi i Łukasza ustalony! Sadowski w końcu odpuści i zgodzi się na rozstanie!

Barwy szczęścia, odcinek 3036: Cezary nie wyprze się swojego syna z Sofią! Zrobi wszystko, by mały Czarek nosił jego nazwisko - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3042 - środa, 2.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3042 odcinku "Barw szczęścia" Kasia zadecyduje, że nie chce już dłużej ukrywać swojego związku z Mariuszem. Łukaszowi pozostanie jedynie zaakceptować, że ich drogi całkowicie się rozeszły. Spotkanie małżonków odbędzie się w spokojnych warunkach, a Sadowski, choć z trudem, zgodzi się na to, by Kasia i Mariusz razem wychowywali Ksawerego?Wbrew swoim uczuciom, Łukasz nie będzie próbował walczyć o ich wspólną przyszłość, bo zda sobie sprawę, że jego małżeństwo z Kasią już dawno dobiegło końca...

Rozwód Sadowskich - Kasia i Łukasz oficjalnie się rozstaną

Łukasz i Kasia w 3042 odcinku "Barw szczęścia" podejmą ostateczną decyzję o rozwodzie, kończąc tym samym swoje małżeństwo. Po miesiącach napięć i wzajemnych nieporozumień, Sadowski zrozumie, że nie ma już sensu walczyć o związek, który dla Kasi zakończył się definitywnie. Kobieta postawiła na nową miłość z Mariuszem, a Łukasz, choć z bólem, zaakceptuje jej wybory. Wspólnie ustalą zasady rozwodu i przyszłej opieki nad synem, Ksawerym, co będzie ostatecznym krokiem ku nowemu życiu.

W 3042 odcinku "Barw szczęścia" Kasia zabierze Ksawerego na wieś, do Mariusza. Tam wyzna mu, że Mariusz na stałe zagości w ich życiu. Dla chłopca, który dotąd żył w miastowym zgiełku, to będzie ogromna zmiana. Kasia jednak będzie liczyła na to, że sielski klimat i czas spędzony razem pozwolą Ksawciowi lepiej zaakceptować nową sytuację. Czy jednak uda się mu pogodzić z tym, że Mariusz zajmie miejsce Łukasza?

Łukasz zrobi krok w kierunku Celiny! Potraktuje ją na poważnie?

Pomimo bólu, jaki towarzyszy rozstaniu, Łukasz w 3042 odcinku "Barw szczęścia" postanowi skupić się na przyszłości. Chociaż ciężko mu pogodzić się z faktem, że Kasia buduje nowe życie z Mariuszem, a Ksawery spędza z nimi coraz więcej czasu, postanowi dać sobie szansę na nowe początek. Porady Celiny (Orina Krajewska), by zajął się sobą, mogą okazać się dla niego cenne, ale tylko czas pokaże, czy Łukasz naprawdę odnajdzie spokój po tak trudnym rozstaniu​. Może to wszystko sprawi, że z czasem Sadowski zbliży się do Celiny? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!