Barwy szczęścia, odcinek 3039: Bożena odbierze Brunowi Tadzia! Złoży wniosek o odebranie mu praw rodzicielskich

"Barwy szczęścia" odcinek 3039 - piątek, 27.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3039 odcinku "Barw szczęścia" Bożena postanowi słono zemścić się na swoim niewiernym mężu za romans z Karoliną (Marta Dąbrowska). Tym bardziej, że Bruno nie skończy go nawet po ich rozstaniu, czego jego żona dowiedziała się z "Szoku", gdy zobaczyła zdjęcia całujących się kochanków tuż po rozprawie Zaborskiego (Wojciech Solarz), który jeszcze niedawno przecież chciał ich zabić. I już wówczas wpadła w taki szał, że zagroziła Amelii, że już więcej nie zobaczą Tadzia, co pociągnęło za sobą tragiczne konsekwencje, gdyż Wiśniewska o mało nie straciła życia. Ale dla zdradzonej Bożeny w 3039 odcinku "Barw szczęścia" to wciąż okaże się mało. Dlatego ostatecznie zdecyduje się spełnić swoje wcześniejsze groźby i złożyć do sądu wniosek o odebranie Brunowi praw rodzicielskich do Tadzia!

Dramat Bruna w 3039 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3039 odcinku "Barw szczęścia" Bruno ostro wścieknie się na swoją żonę. Tym bardziej, że jego prawnik, Szczepan Krajewski (Robert Gulaczyk) już wcześniej ostrzeże go, że po napaści na Modrzyckiego (Piotr Ligenza) może stracić prawo do opieki nad synem, które po złożeniu wniosku przez jego żonę praktycznie stanie się faktem, gdyż Stańskiego już nie będzie jak wybronić. Szczególnie, że będzie miał już na swoim koncie napad z bronią na Zaborskiego, co po kolejnym, ale tym razem już na naczelnego "Szoku" postawi go w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego w 3039 odcinku "Barw szczęścia" zareaguje tak nerwowo i oczywiście tak tego nie zostawi. Wzburzony Stański postanowi pojechać na Mazury i zdecydowanie rozmówić się ze swoją żoną, gdyż nie pozwoli sobie odebrać syna! I to nie tylko ze względu na siebie, ale także i swoją matkę!

Konfrontacja Stańskich w 3039 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3039 odcinku "Barw szczęścia" Amelia i Basia będą pełne obaw przed spotkaniem Bruna z Bożeną. Wszystko przez to, że zobaczą jak emocjonalnie Stański zareaguje na wniosek swojej żony i straszliwie będą bać się tego, co zrobi wściekły biznesmen. Oczywiście, w 3039 odcinku "Barw szczęścia" nie będą podejrzewać, że rzuci się on i na swoją żonę, ale, że swoją interwencją tylko pogorszy sprawę, przez co faktycznie już nigdy nie zobaczą Tadzia. Ale czy rzeczywiście tak będzie? A może jednak Stańska zmięknie i zmieni zdanie co do pozbawienia męża praw rodzicielskich do ich syna? Przekonamy się już niebawem! Choć raczej nie będzie co na to liczyć...