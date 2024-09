Barwy szczęścia, odcinek 3038: Madzia pozna znaną aktorkę. Dzięki Wiktorii ma szansę na wielki sukces - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3036: Sofia z synkiem zamieszka z Rawiczową! Babcia małego Cezarego złoży jej propozycję nie do odrzucenia

"Barwy szczęścia" odcinek 3038 - czwartek, 26.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3038 odcinku "Barw szczęścia" Madzia zyska okazję do poniesienia się z trudnej sytuacji finansowej. Potrzebuje zleceń na kostiumy i promocji, dzięki której usłyszałoby o niej więcej osób. Nie jest tajemnicą, że w karierze przeszkodzi jej Wiktor, kompletnie się buntując i nie oddając pieniędzy. Z synem Kępskiego zaczną dziać się dziwne rzeczy, dlatego dojdzie do rozstania pary. Niestety Madzia poczuje nóż na gardle, bo jej kariera stanie w miejscu, pieniądze nie napłyną, a ona nie będzie wiedziała, co ma właściwie robić.

Henryk załatwi Madzi zlecenie

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach to Henryk (Zbigniew Suszyński) poleci Madzię i tak zdobędzie zlecenia dla agencji aktorskiej. Oczywiście nie zapomni o szemranych zapędach mężczyzny i stąd pojawią się pewne wątpliwości. Czy propozycja rozwoju kariery jest szczera i bezinteresowana?

Madzia pozna znaną aktorkę. Wiktoria Bral to jej trampolina do kariery?

Madzia faktycznie wejdzie w świat aktorów i znanych osób, które mogłyby nosić jej kostiumy. To wiązałoby się z dużą promocją i większą rozpoznawalnością. Dziewczyna nie straci ani minuty, a kiedy w 3038 odcinku "Barw szczęścia" pozna Wiktorię Bral, wykorzysta sytuację.

Wiktoria Bral to znana aktorka, która poświęci Madzi trochę czasu. Siądą nawet na kawę, a była dziewczyna Wiktora zrobi wszystko, byle tylko przekonać aktorkę do skorzystania z jej pomysłów. Gdyby Bral zgodziła się na wystąpienie w kreacji Madzi, to na pewno ułatwiłoby jej dalszą karierę. Czy ta sprawa ma drugie dno? O tym przekonamy się już niebawem.