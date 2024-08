Barwy szczęścia, odcinek 3028: Wiktor zawali wspólny biznes z Tomaszem. Kępski wścieknie się na lekkomyślność syna

Barwy szczęścia. Karolina wróci nie tylko do Bruna w nowym sezonie! Odbierze Kajtkowi pracę?

Barwy szczęścia. Malwina nie wróci prędko do rodziny! Szpital psychiatryczny będzie jej nowym domem? ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Cezary wróci do Sofii w nowym sezonie?! Po narodzinach dziecka znów będzie mieć Józefinę po swojej stronie - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Emilka nie odnajdzie się w nowej rzeczywistości bez mamy! Herman podejmie radykalne kroki, by jej pomóc?

"Barwy szczęścia" odcinek 3028 - czwartek, 12.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3028 odcinku "Barw szczęścia" Kępski wpadnie w szał przez lekkoducha Wiktora. Wspólnie z synem założyli skateshop, co było bardzo dobrym pomysłem, ale narazi ich relację na szwank. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Kępski wścieknie się, bo dostanie informację od dostawcy, że kompletnie nie ma kto odebrać zamówionego towaru. Ukochany Oliwki wpadnie w szał, że syn zawala obowiązki i nie stawił się w sklepie na czas.

Kępski rozkręci aferę synowi w 3028 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach

Tomasz ostro rozprawi się z synem, bo on sam poświęci mnóstwo czasu na wspólny biznes, będzie pracował ponad miarę, a Wiktor niewiele sobie z tego zrobi. Tym bardziej, że Kępski zadzwoni do syna, pytając się o to, gdzie właściwie jest. Chłopak szczerze wyzna, że w łóżku...

- Wróciłem nad ranem z koncertu, ledwo oczy otworzyłem. Nie ma szans, żebym się ogarnął przed tobą - powie Wiktor w 3028 odcinku "Barw szczęścia".

- O czym ty do mnie w ogóle mówisz? - wybuchnie Tomasz. - Nie chodzi się na balety w środku tygodnia. Ile ty masz lat człowieku? Co się z tobą dzieje? Już sobie odpuściłeś biznes? - przypomni zdenerwowany ojciec.

- Nie potrzebuję wielkiej kasy. Dobrze mi tak, jak jest - powie i doda, że nie nie ma zamiaru "zasuwać" całe dnie - wyjaśni pewny siebie chłopak. - Wolę się cieszyć życiem - doda jakby nic się nie stało.

Kępski wyciągnie wnioski po aferze z synem

Chociaż początkowo Tomasz bardzo się zdenerwuje, później dotrze do niego, że może w słowach Wiktora tkwi ziarno prawdy... Zda sobie bowiem sprawę, że ostatnio z Oliwką chyba faktycznie przesadzają z pracą. To popchnie biznesmena do zmiany życia. Uzna, że muszą z ukochaną lekko odpuścić i bardziej cieszyć się sobą.

- W sumie... Świat się nie zawali, jak odpocznę przez jeden wieczór bez sprawdzania maila - wyjaśni ukochanej Tomasz i również namówi ją do większej swobody w obowiązkach.