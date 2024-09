Barwy szczęścia, odcinek 3027: Bruno spławi Karolinę! Różańska zatrzyma go przy sobie dzięki temu wyznaniu? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3027 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Związek Bruna i Karoliny w 3027 odcinku "Barw szczęścia" przejdzie kolejny kryzys? W końcu początkowo kobieta była tylko jego kochanką, a sam Bruno po namiętnych nocach spędzonych z nią, potulnie wracał do swojej żony. Gdy jednak nastało oficjalne rozstanie z Bożeną (Marieta Żukowska), Bruno i Karolina ponownie się do siebie zbliżyli, co mogliśmy zobaczyć już na samym początku nowego sezonu "Barw szczęścia". Ich miłosna droga nie będzie jednak usłana różami. Niechęć Amelii (Stanisława Celińska), matki Bruna i brak zrozumienia z jej strony dla jego nowego związku, czy niezwykle stresujący i trudny proces Zaborskiego (Wojciech Solarz) to tylko wierzchołek góry lodowej!

Mimo wszystkich przeciwności losu Karolina i Bruno zdecydują się być razem na poważnie? Jeszcze nie dawno, kiedy wszystkie problemy ich przycisnęły Karolina sama naciskała na Stańskiego, by dali sobie czas i i nie spieszyli się z niczym, jednak możemy zdradzić już teraz, że rozłąka nie potrwa długo! W 3027 odcinku "Barw szczęścia" Różańska niespodziewanie pojawi się w mieszkaniu Bruna i wyzna mu, że zwyczajnie w świecie go potrzebuje, że nie może bez niego żyć! Czy to szczere, miłosne wyznanie rozczuli Stańskiego do granic możliwości?

- Bruno, przepraszam mogę? - Prosiłem o to, na co sama naciskałaś. Żebyśmy przez jakiś czas dali sobie na wstrzymanie. - Wiem, ale ja chyba jednak tak nie umiem. Myślę, że miałeś rację. Wiele straciłeś, ale ja tak naprawdę nie mam nikogo, nie mam komu tego wszystko powiedzieć. Nie traćmy chociaż siebie, niech to ma jakiś sens. Potrzebuję cię Bruno, a Ty? Potrzebujesz mnie jeszcze?

Bruno spławi Karolinę w 3027 odcinku "Barw szczęścia"?

Wizyta Karoliny zaskoczy Bruna i tym samym wcale go nie ucieszy. Stański wręcz na stracie wyrzuci jej, że przecież prosił, by dali sobie na wstrzymanie i nie widzieli się przez jakiś czas. Czy Bruno spławi Karolinę nawet po tym, co od niej usłyszy? Gdy Różańska wyzna mu, że go potrzebuje, mężczyzna nie będzie wiedział, co odpowiedzieć. Po prostu go zamuruje! Czy to oznacza prawdziwy rozpad ich relacji?

Reakcja Bruna będzie trudna do odczytania, jednak już teraz możemy zdradzić, że w kolejnym odcinku, a mianowicie w 3028 Karolina i Bruno spędzą ze sobą namiętną noc, a sytuacja będzie rozwijać się w dynamicznym czasie! Czy związek Różańskiej i Stańskiego zostanie w końcu zaakceptowany przez otoczenie? Przekonamy się już niebawem!