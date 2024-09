Barwy szczęścia, odcinek 3026: Groźny wypadek Natalii w Indiach! Małgorzata usłyszy, co grozi jej córce - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3026 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Wypadek Natalii w Indiach wydarzy się w 3026 odcinku "Barw szczęścia" tuż przed planowanym przyjazdem Zwoleńskiej, jej córki Lei (Lena Sobota) i narzeczonego Cezarego Rawicza (Marcel Opaliński) do Polski. Jeden telefon wystarczy, by Małgorzata zaczęła panikować, że z Natalią stało się coś złego, że nie tylko jej córce, ale całej rodzinie ostatnio przydarzają się same tragedie.

Okoliczności wypadku Natalii w 3026 odcinku "Barw szczęścia"

Okaże się, że ranna w wypadku Natalia trafiła do szpitala w Indiach ze złamaną nogą, ale jej stan jest stabilny. Wyjdą też na jaw okoliczności tego wypadku Natalii.

Barwy szczęścia. Rodzina Małgorzaty, Natalii i Malwiny znów w komplecie! W tle nowy dom Marczków? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Poczekaj Natalko, spokojnie! Gdzie to się stało? Na rowerze?! Matko jedyna! No nie, córeńko, oczywiście... Najważniejsze, żebyś miała dobrą opiekę. No tak, zdaję sobie sprawę, że nie przyjedziecie... Powiedz mi, boli cię bardzo? Dobrze kochanie, to cię całuję... - powie Małgorzata drżącym głosem w 3026 odcinku "Barw szczęścia".

Wypadek Natalii uniemożliwi jej powrót do Polski

Jerzy (Bronisław Wrocławski), który w 3026 odcinku "Barw szczęścia" usłyszy fragment rozmowy Natalii z Małgorzatą od razu zacznie bronić córki swojej żony. Nie doszukując się żadnego podstępu przed przyjazdem Natalii i Cezarego do Polski. - Ale przecież nie zrobiła tego specjalnie...

- Kochanie, ja nie mam do niej o to pretensji, tylko coś się dzieje w naszej rodzinie, coś złego... - oceni Małgorzata.

Po chwili w 3026 odcinku "Barw szczęścia" także Emilka (Jessica Frankiewicz) zapyta babcię co się stało. Słysząc o wypadku Natalii, o tym, że ciocia złamała nogę też się zaniepokoi. Wszyscy przecież nadal przeżywają leczenie Malwiny (Joanna Gleń), matki Emilki, w szpitalu psychiatrycznym. - Biedna ciocia, pewnie ją boli?

- Właśnie nie wiem, czy ją boli, bo ona mi mówi, że raz boli, raz nie boli. Tylko puchnie! Ja nie wiem, o co chodzi! - stwierdzi Małgorzata, a Jerzy w 3026 odcinku "Barw szczęścia" uświadomi żonie, że to normalne po takim wypadku. - Ciągle jeszcze działa adrenalina!

- Albo proszki przeciwbólowe... - oceni Emilka.

Co grozi Natalii po wypadku, gdy będzie chciała przylecieć do Polski?

Małgorzata w 3026 odcinku "Barw szczęścia" nie straci jeszcze całkiem nadziei na przyjazd Natalii, Lei i Cezarego do Polski. - A słuchajcie, przecież ona mogłaby przylecieć na wózku...

- Nie radzę...Unieruchomiona kończyna prowadzi do zakrzepicy, szczególnie jak się zmienia ciśnienie, na przykład w samolocie. No i to może prowadzić do nawet do...

- Śmierci?

- Tak... - uświadomi dziadków Emilka.