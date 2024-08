Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3023: Prawnik Szczepan dowie się, że Asia była sprzątaczką! Pokaże swoją prawdziwą twarz i zacznie poniżać byłą dziewczynę

W 3023 odcinku "Barw szczęścia" widzowie będą świadkami szokującego zachowania Szczepana Krajewskiego (Robert Gulaczyk), który pokaże swoją prawdziwą, nieprzyjemną twarz! Gdy prawnik dowie się, że jego była dziewczyna, Asia Sokalska (Anna Gzyra), przez lata pracowała jako sprzątaczka, zacznie ją traktować z pogardą. Dla Szczepana, który do tej pory starał się odzyskać względy Asi, ta informacja będzie pretekstem, by pokazać, jak nisko ją ceni. To, co miało być szansą na odbudowanie ich koleżeńskiej relacji, przerodzi się w koszmar dla Sokalskiej w 3023 odcinku "Barw szczęścia". Poznaj więcej szczegółów już teraz!