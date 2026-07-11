Barwy szczęścia. Nowe życie Józefiny w domu u Basi. Od razu przedstawi jej zasady, których musi przestrzegać!

Józefina zostawi za sobą dom i zacznie nowy etap w "Barwach szczęścia" po wakacjach

Sprzedaż domu Natalii i Cezarego będzie dla Józefiny bardzo trudnym momentem. To właśnie ta nieruchomość przez długi czas była symbolem rodziny Rawiczów i miejscem związanym z życiem jej syna oraz synowej.

Po rozpadzie małżeństwa Natalii i Cezarego sytuacja całkowicie się zmieniła. Cezary trafił do aresztu, a Zwoleńska podjęła decyzję o zakończeniu ich związku. Józefina, która początkowo miała ogromny dystans do Natalii, z czasem zrozumie, że synowa była jedną z osób, które najbardziej próbowały jej pomóc. Choć Rawiczowa będzie musiała pożegnać się z domem, nie zostanie sama. W trudnym momencie wsparcie zaoferuje jej Basia.

Basia przyjmie Józefinę do siebie w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu

Po sprzedaży domu Józefina będzie musiała znaleźć dla siebie nowe miejsce. Właśnie wtedy okaże się, jak wiele znaczy dla niej pomoc bliskich osób. Basia zdecyduje się przyjąć Rawiczową do swojego domu. Dla Józefiny będzie to ogromna zmiana, bo po latach życia na własnych zasadach nagle znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiała dostosować się do wspólnej codzienności. Rawiczowa nie będzie jednak chciała wejść do czyjegoś domu bez żadnych ustaleń. Od razu postanowi porozmawiać z Basią o regułach panujących pod jej dachem.

Takie zasady będą obowiązywały Józefinę w domu Basi

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, podczas rozmowy seniorek w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacyjnej przerwie Józefina poprosi Barbarę, aby jasno przedstawiła jej zasady obowiązujące w domu. Rawiczowa będzie chciała wiedzieć, jak powinna odnaleźć się w nowej sytuacji i czego oczekuje od niej gospodyni. Basia jednak zaskoczy ją swoją odpowiedzią. Przyzna, że w jej domu nie obowiązuje żaden sztywny regulamin.

- Nie ma żadnych zasad – powie Barbara.

Dla Józefiny będzie to zaskakujące, ale jednocześnie pokaże jej, że w nowym miejscu może poczuć się naprawdę bezpiecznie. Wspólne mieszkanie stanie się dla Rawiczowej ważną lekcją. Kobieta będzie musiała przyzwyczaić się do tego, że nie wszystko może kontrolować i że czasami trzeba pozwolić innym sobie pomóc. Józefina przyzna Basi, że trudno jest jej odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Doceni jednak to, że została przyjęta z otwartymi ramionami i bez żadnych warunków.

- Ja też wiele dobra doświadczyłam od ludzi – odpowie Basia.

Dzięki Barbarze Rawiczowa nie będzie musiała samotnie przechodzić przez jeden z najtrudniejszych momentów swojego życia. Czy wspólne mieszkanie sprawi, że obie seniorki stworzą wyjątkową więź? Okaże się w nowych odcinkach „Barw szczęścia”.

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