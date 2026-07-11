Barwy szczęścia. Natalia przyjmie ofertę Wilka? Nie będzie chciała takiego życia dla córki Lei. To jej ostateczna decyzja

Nowe życie Natalii w następnym sezonie "Barw szczęścia"! Kupi mieszkanie od Wilka?

Natalia i Wilk z "Barw szczęścia" mają za sobą burzliwą historię! Ich związek nie przetrwał próby czasy, bo Zwoleńska dość szybko zorientowała się, że Maciej nie jest facetem godnym zaufania, z którym wiązałaby plany na przyszłość.

Jak to możliwe, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" w ręce Natalii wpadnie oferta kupna mieszkania od Wilka na budowanym właśnie "Zielonym osiedlu" w pobliżu ulicy Zacisznej? To Małgorzata podsunie córce myśl, że skoro żadne mieszkanie do wynajęcia nie spełnia jej oczekiwań, to powinna zobaczyć, co oferuje Wilk. Jednak Zwoleńska nie będzie chciała nawet rozważyć kupna mieszkania od byłego kochanka.

- To byłoby nieetyczne i ryzykowne - wyjaśni matce.

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Natalia z córką w mieszkaniu, gdzie doszło do zbrodni w "Barwach szczęścia" po wakacjach!

W pierwszych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach Natalia sprzeda dom, który dzieliła z Cezarym i po krótkim pobycie w domu Małgorzaty i Jerzego (Bronisław Wrocławski) przy ulicy Zacisznej postanowi znaleźć nowe mieszkanie. Akurat Jaworski (Jacek Kałucki) na osiedlu "Pod Sosnami" będzie wynajmował mieszkanie po Stefaniaku (Paweł Ławrynowicz), którego właśnie tam zabiła Sonia (Weronika Nockowska). Ale Zwoleńskiej nie wystraszy fakt, że w tym mieszkaniu doszło do zbrodni.

Małgorzata nie zatrzyma Natalii w swoim domu w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu

Plany Natalii w nowym sezonie "Barw szczęścia" nie spodobają się Małgorzacie, która będzie chciała zatrzymać córkę i wnuczkę u siebie. Dla prawniczki ważna jednak będzie niezależność. Wyjaśni matce, że nie chce dłużej siedzieć na głowie jej i Jerzemu, a poza tym Lea musi mieć dom, w którym poczuje się bezpiecznie, bo przeprowadzki źle wpłyną na 8-letnią dziewczynkę. Tylko czy mieszkanie, w którym polała się krew to odpowiednie miejsce do rozpoczęcia nowego etapu życia?

- Lea potrzebuje stabilności - wyjaśni Natalia matce, a Małgorzata doda, że to obecność mamy i bliskość rodziny jest dla Lei najważniejsza, by czuła się dobrze.

Ostateczna decyzja Natalii zapadnie w następnym sezonie "Barw szczęścia", kiedy razem z Jerzym pójdzie oglądać mieszkanie po Stefaniaku. W końcu postanowi wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nie porzuci myśli o kupnie własnego domu dla siebie i Lei.

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