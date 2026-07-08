Barwy szczęścia. Bolesna sprzedaż domu przez Natalię i Józefinę przyniesie przełom. Teściowa zaszokuje Zwoleńską 

Natalia i Józefina zamkną rozdział po Cezarym w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Sprzedaż domu będzie kolejnym bolesnym krokiem po rozpadzie małżeństwa Natalii i Cezarego. Ich związek zakończył się po tym, jak Rawicz trafił do aresztu, a Zwoleńska podjęła decyzję, że nie potrafi już dłużej być z mężczyzną, który ją zawiódł i zniszczył zaufanie, jakim go darzyła. W domu, który kiedyś miał być miejscem budowania ich wspólnej przyszłości, pozostaną już tylko wspomnienia. Teraz Natalia i Józefina będą musiały zmierzyć się z rzeczywistością po rozpadzie rodziny Rawiczów.

Józefina początkowo nie chciała zaakceptować Natalii u boku swojego syna. Przez długi czas patrzyła na Zwoleńską z dystansem i uważała, że musi chronić Cezarego. Jednak wydarzenia związane z jego działaniami, aresztowaniem i rozpadem małżeństwa całkowicie zmienią jej spojrzenie na synową.

Józefina przeprosi Natalię za wszystko

W nowych odcinkach „Barw szczęścia” po wakacjach po zakończeniu formalności związanych ze sprzedażą domu Józefina niespodziewanie otworzy się przed Natalią. Rawiczowa przyzna, że przez lata była wobec niej niesprawiedliwa i dopiero teraz dostrzegła, jak wiele złego wyrządziły jej własne uprzedzenia. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Józefina po podpisaniu umowy sprzedaży powie synowej:

- Przepraszam cię za wszystko, co przeze mnie wycierpiałaś.

Rawiczowa wyzna, że kiedyś uważała, że musi chronić Cezarego przed Natalią, ale z czasem zrozumie, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. - Wydawało mi się, że muszę chronić przed tobą Cezarego, a tak naprawdę powinnam chronić ciebie przed nim. I przede mną - przyzna Józefina.

Dla Natalii będzie to wyjątkowo ważny moment. Kobieta przez długi czas próbowała znaleźć swoje miejsce w rodzinie Rawiczów, a teraz po raz pierwszy usłyszy od teściowej szczere słowa uznania i skruchy.

Natalia nie zostawi Józefiny samej po sprzedaży domu

Natalia nie będzie chciała wracać do dawnych konfliktów. Zrozumie, że obie z Józefiną znalazły się w trudnym momencie życia i zamiast rozdrapywać przeszłość, powinny spróbować zacząć od nowa. Zwoleńska zaproponuje, by zamknęły za sobą stare sprawy i skupiły się na przyszłości. Jednocześnie zainteresuje się tym, jak Rawiczowa poradzi sobie po sprzedaży domu.

Józefina przyzna, że obawia się zmian, ale na razie najważniejsze będzie dla niej to, że ma zapewnione miejsce, w którym może się zatrzymać. Natalia okaże jej wsparcie i da jasno do zrozumienia, że mimo rozwodu z Cezarym nie zamierza odcinać się od jego matki.

- Zawsze możesz na mnie liczyć – zadeklaruje Zwoleńska.

Dla obu kobiet będzie to początek nowego etapu. Sprzedaż domu, która początkowo będzie kojarzyć się przede wszystkim z końcem rodziny Rawiczów, niespodziewanie stanie się początkiem odbudowy relacji Natalii i Józefiny.