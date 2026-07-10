Barwy szczęścia. Nie będzie rozstania Karoliny i Bruna w nowym sezonie. Przełknie wybryki żony i knucie za plecami - ZDJĘCIA

Karolina i Bruno razem na planie "Barw szczęścia"

Twórcy "Barw szczęścia" przygotowują już kolejne odcinki, a aktorzy stopniowo pokazują kulisy pracy nad nowym sezonem. Tym razem uwagę zwróciły kadry z kolejnej sesji zdjęciowej, w której udział wzięli Marta Dąbrowska i Lesław Żurek. Serialowi Karolina i Bruno pojawiają się na zdjęciach razem. Pozują uśmiechnięci, patrzą na siebie i nie brakuje między nimi bliskości. Na niektórych ujęciach widać, że są przytuleni, co może sugerować, że ich małżeństwo nie zakończy się tak szybko, jak mogliby przypuszczać widzowie. Oczywiście sama sesja nie zdradza fabuły nowych odcinków, ale daje pewien trop dotyczący dalszych losów jednej z najważniejszych par "Barw szczęścia".

Rozstanie Karoliny i Bruna będzie wisiało w powietrzu?

Sytuacja między Karoliną i Brunem w nowym sezonie "Barw szczęścia" nie będzie jednak łatwa. Para wróci z Las Vegas po spontanicznym ślubie, który od początku przyniesie więcej pytań niż odpowiedzi. Bruno szybko zacznie zauważać, że jego żona bardzo się zmieniła. Karolina będzie coraz bardziej skupiona na własnych planach i interesach, a jej zachowanie zacznie budzić wątpliwości męża. Szczególnie trudnym momentem okaże się temat intercyzy. Stański będzie chciał zabezpieczyć swój majątek i hotel, zanim ich małżeństwo zostanie oficjalnie uznane w Polsce. Dla Karoliny taki krok będzie jednak sygnałem braku zaufania i może mocno wpłynąć na ich relację.

Bruno odkryje, co naprawdę planuje Karolina?

Problemów między małżonkami będzie więcej. Bruno zacznie dostrzegać, że działania Karoliny nie zawsze są z nim konsultowane, a jej decyzje dotyczące hotelu i ludzi wokół niej mogą mieć drugie dno. Sytuację dodatkowo skomplikuje Łukasz Sadowski (Michał Rolnicki), który będzie próbował otworzyć Brunowi oczy. Jego uwagi sprawią, że Stański zacznie jeszcze uważniej przyglądać się zachowaniu swojej żony.

Czy Bruno mimo wszystko wybaczy Karolinie jej zagrania i spróbuje uratować ich małżeństwo? A może wspólne zdjęcia z planu są tylko chwilowym spokojem przed kolejną burzą? Na razie twórcy "Barw szczęścia" nie zdradzili, jaki będzie finał historii Karoliny i Bruna. Nowe zdjęcia mogą jednak sugerować, że para jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.