Barwy szczęścia. Nietypowy prezent ślubny dla Ewy i Romeo. Nie będzie sielanki w małżeństwie 

Ewa i Romeo po ślubie staną przed trudnym wyzwaniem. Nie ma mowy o sielance

W nowych odcinkach "Barw szczęścia" widzowie zobaczą szarą rzeczywistość po ślubie Ewy i Romeo. Para, która zdecydowała się na sekretny ślub, będzie musiała zmierzyć się z trudami dorosłego życia. Bianchi szybko zrozumie, że jeśli chce naprawdę rozpocząć wspólne życie z Ewą, musi zadbać o ich niezależność. Największym problemem okaże się jednak mieszkanie i pieniądze na jego wynajem...

Romeo zwróci się po pomoc

Chłopak postanowi więc wziąć na siebie więcej obowiązków i zacząć więcej zarabiać. Swoimi planami podzieli się z Ewą, ale ona nie będzie przekonana, czy to w ogóle możliwe. Jak wynika z informacji portalu Świat Seriali, między małżonkami padnie rozmowa, w której Ewa zwątpi w możliwości ukochanego:

- W życiu tyle nie zarobisz, nie ma szans.

- Trzeba próbować – odpowie.

Romeo postanowi działać i zwróci się o pomoc do Wiktora Wirackiego (Grzegorz Kestranek). Poprosi go o możliwość pracy w większym wymiarze, bo będzie chciał jak najszybciej odłożyć pieniądze na własne mieszkanie. Wiktor szybko zauważy, że za zachowaniem chłopaka kryje się coś więcej. Początkowo pomyśli nawet, że Romeo ma problemy z Grzelakami. Gdy zapyta go, czy został wyrzucony z domu, usłyszy zaskakującą odpowiedź. Romeo zdradzi mu, że nie chodzi o konflikt, ale o jego małżeństwo z Ewą.

- Nie. Po prostu chciałbym zamieszkać z... żoną – wyzna Bianchi.

Wiktor będzie zaskoczony informacją o sekretnym ślubie, ale ostatecznie okaże wsparcie młodej parze.

Nietypowy prezent ślubny dla Ewy i Romeo w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Choć Wiktor nie będzie w stanie zapewnić Romeo dodatkowych zarobków wystarczających na wynajem mieszkania, znajdzie dla nich inne rozwiązanie. Zaproponuje, by młodzi spotykali się w skateshopie po godzinach pracy. To właśnie w ten sposób postanowi pomóc im w pierwszych miesiącach małżeństwa.

- Oczywiście po godzinach otwarcia. Potraktujcie to jak prezent ślubny – powie Wiktor.

Dla Ewy i Romeo nie będzie to wymarzony początek wspólnego życia, ale para spróbuje znaleźć w tej sytuacji pozytywy. Wieczorem Romeo powie ukochanej, że na razie muszą zaakceptować fakt, że nie zamieszkają razem. Ewa jednak nie straci optymizmu. Jak podaje Świat Seriali, pocieszy męża słowami: - Coś wymyślimy.

Doda też, że ich spotkania w skateshopie mogą stać się ich małą tajemnicą. Nowy sezon "Barw szczęścia" pokaże, że młode małżeństwo czeka nie tylko romantyczne chwile, ale także trudne decyzje. Ewa i Romeo będą musieli udowodnić swoim bliskim, że są gotowi na samodzielne życie.

Barwy szczęścia. Niezwykła sesja aktorów do nowego sezonu. Tak wyglądała ich praca za kulisami