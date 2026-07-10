Zdjęcie z planu "Barw szczęścia" zdradza nowy wątek

Twórcy "Barw szczęścia" coraz częściej uchylają rąbka tajemnicy dotyczącej nowych odcinków. Tym razem na oficjalnym Instagramie serialu pojawiło się zdjęcie z planu, które może być zapowiedzią jednego z ważniejszych wątków po wakacyjnej przerwie. Na fotografii razem pozują Dominika, Natalia i Klemens. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że oboje prawnicy mają na sobie togi, a cała trójka znajduje się na sądowym korytarzu lub tuż przy sali rozpraw. Taki kadr trudno uznać za przypadkowy i wiele wskazuje na to, że bohaterowie spotkają się w sądzie. Będzie afera...

Dominika znów stanie do walki? Konflikt z Renatą może wrócić

Jednym z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy jest powrót konfliktu związanego z "Feel Good". W poprzednich odcinkach Dominika miała już poważne spięcia z Renatą (Anna Mrozowska), a napięcie wokół prowadzenia klubu i podejmowanych decyzji wielokrotnie prowadziło do ostrych starć. Niby Dominika kupiła lokal za milion złotych, ale to było w okresie nieobecności koleżanki, która po wyjściu z ośrodka leczenia uzależnień była zdziwiona.

Jeżeli spór ponownie nabierze tempa, niewykluczone, że zakończy się właśnie na sali sądowej. W takiej sytuacji wsparcie Natalii i Klemensa, którzy od lat reprezentują bohaterów "Barw szczęścia" w najtrudniejszych sprawach, byłoby dla Dominiki nieocenione.

A może znów chodzi o Mateuszka?

Nie można też wykluczyć, że sądowy wątek będzie miał związek z Mateuszkiem (Filip Kowalewicz). W nowym sezonie "Barw szczęścia" chłopiec nadal będzie mieszkał z Dominiką i Sebastianem, ponieważ jego mama Sonia (Weronika Nockowska) wciąż odbywa karę więzienia za zabójstwo Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz). Choć od wyroku minie już trochę czasu, przed nią nadal długa droga do odzyskania wolności. Niewykluczone jednak, że scenarzyści wrócą do sprawy apelacji, którą miała prowadzić Natalia. To właśnie dlatego obecność prawniczki i Klemensa w sądzie obok Dominiki może mieć związek z dalszymi losami Mateuszka i jego sytuacją prawną.

Co ciekawe, materiały z planu nowego sezonu pokazują, że chłopiec wciąż będzie częścią rodziny Kowalskich. W kolejnych odcinkach zacznie nawet rozwijać nową pasję i dołączy do dziecięcej drużyny piłkarskiej. Nie oznacza to jednak, że jego sytuacja zostanie definitywnie rozwiązana. Jeśli sprawa ponownie trafi na wokandę, Dominika znów będzie potrzebowała wsparcia Natalii i Klemensa. To na razie tylko jedna z możliwych teorii, ale zdjęcie z planu zdecydowanie daje do myślenia.

Czy bohaterka będzie walczyć o swoje dobre imię, rozwiąże konflikt związany z Feel Good, czy może ponownie stanie do walki o Mateuszka? Odpowiedź przyniesie dopiero nowy sezon "Barw szczęścia".