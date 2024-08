Barwy szczęścia. Metamorfoza Dominiki po stracie Mateuszka. Pójdzie w ślady Renaty? - ZDJĘCIA

Nowa Dominika z "Barw szczęścia?

O tym, że Dominikę czeka wiele trudnych momentów w nowym sezonie "Barw szczęścia", informowaliśmy przez cały okres przerwy wakacyjnej. Sonia wyjdzie z więzienia już na początku nadchodzącego sezonu "Barw szczęścia", co niby ucieszy Dominikę, ale także bardzo zmiesza. Wiadomo przecież, że to właśnie Sonia ma prawo do opieki nad Mateuszkiem, to ona jest jego mamą i może decydować o dalszym losie dziecka. Ukochana Sebastiana dobrze o tym wie, więc zrobi wszystko, byle tylko zatrzymać przyjaciółkę i chłopca blisko siebie. Z tego powodu zaproponuje jej nawet pracę w "Feel-Good". Właściwie za plecami Renaty. Czy Dominika pójdzie w ślady przyjaciółki z knajpki i także postawni na zmianę fryzury?

Dominika i Renata z nowym wyglądem w "Barwach szczęścia" po wakacjach

O metamorfozie Renaty informowaliśmy jako pierwsi i nie da się ukryć, że zmiana widoczna jest gołym okiem. Anna Mrozowska postawiła na ostre cięcie, a złote, długie włosy zastąpiła jaśniejsza, krótka fryzura. Czy Dominika odważy się na podobny ruch? Nie, na pewno widzowie "Barw szczęścia" nie zobaczą serialowej kelnerki w aż tak krótkim cięciu, ale aktorka Karolina Chapko także nieco skróciła włosy. Widać to na nagraniu z planu "Barw szczęścia", a zdjęcia można obejrzeć w naszej galerii.

Dalszy los Dominiki z "Barw szczęścia" nie będzie usłany różami

U Dominiki i Sebastiana szykuje się sporo stresu. Pomogą Mateuszkowi przywitać Sonię w domu, a nawet zorganizują małą niespodziankę dla odzyskującej wolność kobiety. Niestety w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Dominikę czeka nierówna walka między rozumem a sercem. Czy dojdzie do rozpadu relacji z Sonią? Na co gotowa jest kelnerka, by zatrzymać Mateuszka przy sobie? O tym dowiemy się już niebawem.