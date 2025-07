Barwy szczęścia. Koniec Weroniki i Modrzyckiego? Pojedna się z matką i znów ją odtrąci

Weronika znów wtrąci się w życie Błażeja w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Weronika i Błażej już definitywnie się rozstaną? Bardzo możliwe, gdyż przecież już w finale sezonu Modrzycki odtrącił swoją ukochaną tuż po tym, jak sprowadziła do jego życia Władysława Grada (Zbigniew Stryj), ojca tragicznie zmarłej Leny, a byłej partnerki dziennikarza. A to dlatego, że mężczyzna postanowił się na nim zemścić i o mało go nie zabił! I choć Błażej uszedł z życiem, to jednak cała ta tragedia mocno odbiła się na jego psychice. Do tego stopnia, że odsunął się od Ciesielskiej, która po wszystkim zniknie!

Ale spokojnie, gdyż w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej szybko wróci i jak podaje swiatserialiinteria.pl to w dodatku nie sama tylko z matką Błażeja! Weronika postanowi znów wtrącić się w życie swojego ukochanego i doprowadzić do jego pojednania z matką, z którą przez lata nie miał kontaktu. I choć ostatecznie jej się to uda, to sama zapłaci za to najwyższą cenę!

Modrzycki nie daruje ukochanej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

A wszystko przez to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Modrzycki będzie miał wiele żalu do swojej ukochanej, która znów zadziała za jego plecami i kolejny raz postawi go przed faktem dokonanym, na co on zupełnie nie będzie przygotowany. Dlatego widok w swoich drzwiach matki, jak i pierwsze śniadanie nie będą należeć do udanych, gdyż Błażej zupełnie nie będzie wiedział, jak się zachować, bo w głowie jeszcze nie będzie na to gotowy.

Ale na szczęście, w końcu w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej uda mu się dogadać z matką! Błażej pogodzi się z kobietą, której nie widział i nie słyszał od lat, ale z Weroniką już tak łatwo nie pójdzie! A to dlatego, że wciąż będzie na nią zły!

Czy związek Ciesielskiej i Modrzyckiego definitywnie się rozpadnie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Czy aż do tego stopnia, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach nie będzie jej już w stanie ani tego wybaczyć, ani zaakceptować, że miesza się w jego życie? Czy Błażej zdecyduje się ostatecznie rozstać z Weroniką?

I czy po kolejnym odtrąceniu w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Ciesielska w ogóle jeszcze będzie chciała być z Modrzyckim? Czy da mu kolejną szansę? I czy Błażej z niej skorzysta? Tego dowiemy się już niedługo!

