Barwy szczęścia. Koniec Tomasza i Oliwki w nowym sezonie wyjdzie na jaw? Będzie ukrywał rozstanie!

"Barwy szczęścia", odcinek 3396: Tomek nie przyzna matce, że rozstał się z Oliwką

Tomek w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach nie będzie gotowy, żeby powiedzieć Wandzie wprost, że Oliwka zakończyła ich związek. Kępski jeszcze niedawn próbował ratować tę relację i przekonywać ukochaną, że nadal mogą być razem, ale jego zachowanie nie będzie dawało Zbrowskiej poczucia bezpieczeństwa. Szczególnie że w życiu Tomka wciąż będzie obecna Grażyna (Kinga Suchan), z którą łączyła go przeszłość. Oliwka nie będzie chciała dłużej tkwić w relacji pełnej niedomówień, dlatego zacznie coraz wyraźniej stawiać granice.

Tomek natomiast nie będzie potrafił zaakceptować tego, że dla niej rozstanie może oznaczać naprawdę definitywny koniec. Właśnie dlatego przed własną matką będzie zachowywał się tak, jakby nic poważnego się nie wydarzyło. Wanda będzie żyła w przekonaniu, że Oliwka nadal jest częścią życia jej syna, a Kępski nie będzie spieszył się z wyprowadzaniem jej z błędu. Co więcej, matka Tomka zacznie zmieniać swoje nastawienie do Zbrowskiej i będzie chciała poprawić z nią relacje.

Barwy szczęścia, odcinek 3396. Oliwka będzie układała sobie życie bez Tomka. Kajtek znów znajdzie się blisko niej

W 3396 odcinku "Barwy szczęścia" Oliwka nie będzie sprawiała wrażenia osoby, która zamierza szybko wrócić do Tomka. Po rozstaniu zacznie układać sobie życie na własnych zasadach, a w jej otoczeniu ponownie pojawi się Kajtek (Jakub Dmochowski). Pyrka będzie widział, że Zbrowska jest wolna i spróbuje wykorzystać swoją szansę, choć Oliwka nie będzie od razu gotowa na rozpoczynanie kolejnej poważnej relacji. Sam fakt, że będzie próbowała funkcjonować bez Kępskiego, stanie się jednak dla Tomka coraz bardziej bolesny.

Szybko wyjdzie na jaw, że Oliwka będzie chciała rozmawiać przede wszystkim o sprawach zawodowych i wspólnych interesach. Zacznie myśleć o odkupieniu udziałów Kępskiego w swojej firmie, czym da mu wyjątkowo wyraźny sygnał, że będzie chciała uporządkować również biznesową część ich relacji. Tomek tymczasem nadal będzie ukrywał przed Wandą, że wszystko między nimi się zmieniło. Im dłużej będzie zwlekał z powiedzeniem prawdy, tym bardziej sytuacja zacznie wymykać mu się spod kontroli…

"Barwy szczęścia", odcinek 3396: Kiedy premiera nowych odcinków po wakacjach?

Premierowa emisja 3396 odcinka "Barw szczęścia" odbędzie się w piątek, 11 września 2026 roku o godzinie 20:05 w TVP2. W nowym odcinku nie tylko wyjdzie na jaw, że Tomek będzie ukrywał przed Wandą swoje rozstanie z Oliwką. Dominika (Karolina Chapko) znów będzie ostro ścierała się z Renatą (Anna Mrozowska) o pieniądze i przyszłość Feel Good, a Damian (Michał Lesień Głowacki) będzie namawiał ją do podjęcia radykalnych kroków wobec wspólniczki. Koniecznie oglądajcie!

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Zmiany w obsadzie, szokujące sekrety i zwroty akcji!

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