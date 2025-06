Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Koniec Agnieszki?! Siostra Kasi ostatni raz na planie - ZDJĘCIA

Agnieszka (Katarzyna Tlałka) odchodzi z „Barw szczęścia”?! To będzie koniec związku siostry Kasi (Katarzyna Glinka) z Łukaszem (Michał Rolnicki)?! Aktorki nagrały podejrzane wideo z planu, gdzie serialowa Agnieszka faktycznie mówi wprost o zakończeniu zdjęć. Co więcej, w wielu wspólnych nagraniach z planu „Barw szczęścia” to Kasia jest bardzo blisko Sadowskiego, a nie jego aktualna ukochana. Pikanterii dodaje fakt, że była żona dziennikarza i jego obecna partnerka to siostry… Czyżby w kolejnym sezonie „Barw szczęścia” po wakacjach nastąpiła kolejna roszada uczuć?