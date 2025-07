Barwy szczęścia. Klemens rozwiedzie Dominikę i Sebastiana? Kiedyś sprzątała u niego nago, teraz znów są razem - ZDJĘCIA

Rozstanie Dominiki i Sebastiana w „Barwach szczęścia”

Kowalscy są małżeństwem w serialu „Barwy szczęścia” już od lat. Niestety, bezdzietnym. Sebastian ma córkę Angelę (Helena Englert), która mieszka w Australii i dzięki niej jest już nawet dziadkiem. Razem z Dominiką chcieliby zostać rodzicami, a w grę wchodzi już jedynie adopcja. Tęsknota za potomkiem sprawia, że ich związek jest narażony na emocjonalne huśtawki i obciążenia. Do tego przed zakończeniem poprzedniego sezonu Sebastian zostawił Dominikę i poleciał do Brazylii do pracy. Marek (Marcin Perchuć) załatwił mu kilkumiesięczny, lukratywny kontrakt. Kowalscy jeszcze nigdy nie rozstawali się na tak długo i Domi nie była zadowolona. Zwłaszcza że już kolejny raz musieli przerwać procedurę adopcyjną – wcześniej z powodu Mateuszka (Filip Kowalewicz). I potem jej nie wznowili. Była wkurzona, ale rozstali się w zgodzie.

Klemens i Dominika w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Klemens i Dominika będą mieć wspólne sceny w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach. To, co może ich połączyć w kolejnych odcinkach, to.. rozwód Kowalskich? Mecenas Krajewski jest specjalistą od legalizowania rozstań – ostatnio rozwiódł Bożenę (Marieta Żukowska) i Bruna (Lesław Żurek) Stańskich. Niegdyś Klemens i Dominika mieli ze sobą wiele wspólnego – ona, powoli kończąc z prostytucją, łączyła u niego w domu pracę sprzątaczki ze striptizem. To się skończyło po zaręczynach – i oczywiście – ślubie z Sebastianem. Czy teraz znowu będą z sobą spędzać więcej czasu, w sprawach prawnych?

Metamorfoza Klemensa w „Barwach szczęścia” po wakacjach

Sebastian Perdek zmienia się z sezonu na sezon „Barw szczęścia”. W kolejnym zobaczymy go w modnej ostatnio, męskiej trwałej. Ten odświeżony wizerunek bardzo go odmłodzi. Klemens znajdzie wreszcie ukochaną?