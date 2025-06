Barwy szczęścia. Justin całkiem zapomni o Reginie?! Zajmie się tylko Olą

Barwy szczęścia. Józefina wyprzeda to, co zostało z majątku Rawiczów. Cezary odziedziczy tylko długi - ZDJĘCIA

To definitywny koniec Reginy i Justina w "Barwach szczęścia"?

Nie ma już szans na powrót miłości Reginy i Justina w "Barwach szczęścia" po wakacjach?! Uczucie Skotnickiego i Czapli bezpowrotnie przepadło? Ta miłość nieźle się zapowiadała, bo biznesmen naprawdę wspierał i starał się o uwagę artystki. Ona nie była szczęśliwa w związku z Frankiem, ale z drugiej strony nie chciała rozbijać rodziny. W końcu stało się jasne, że małżeństwo upada, pianistka naprawdę związała się z Justinem. Niby miało być pięknie, ale coś poszło mocno nie tak...

Franek z "Barw szczęścia" dopiął swego

Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach wątek uczucia Justina z Reginą nie wróci. Franek tak mącił i mieszał, że w końcu dopiął swego. Żona wróciła i zrezygnowała z Justina. Wszystko przez knucie strażaka, który był na tyle śmiały i bezpośredni, że poleciał za zakochanymi nawet do Włoch! Właśnie tam tak namącił, że ostatecznie odzyskał partnerkę.

Justin i Ola razem w "Barwach szczęścia" po wakacjach?

Jak informowaliśmy, do życia Justina powróci Ola. Recepcjonistka ze słonecznej Sycylii zwróciła uwagę Skotnickiego, ale wtedy nie miał głowy do budowania nowych relacji. Dziewczyna była mocno zainteresowana przystojnym Skotnickim, ale ostatecznie ich znajomość nie posunęła się do przodu. Nic straconego, bo Ola zawita do Polski w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia".

Wiele wskazuje na to, że znajomość Justina i Oli rozwinie się, ale jeszcze nie wiadomo, w którą stronę. Czy wybuchnie gorący romans? Regina zobaczy, że też mogła być szczęśliwa z Justinem.