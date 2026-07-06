Barwy szczęścia. Józefina już nie ukryje, że nie będzie miała gdzie mieszkać! Nie do wiary, do kogo się wprowadzi w następnym sezonie

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-06 15:55

Nowy sezon serialu "Barwy szczęścia" będzie dla Józefiny (Elżbieta Jarosik) otwarciem kolejnego rozdziału w życiu! Przez oszusta Andrzeja Zastoję (Leon Charewicz) straciła cały majątek, rezydencję i stadninę koni, a teraz przed zbliżającym się rozwodem Cezarego (Marcel Opaliński) i Natalii (Maria Dejmek) nie będzie miała gdzie mieszkać. Odstąpi synowej mieszkanie, które Natalia wynajmie od Jaworskiego (Jacek Kałucki) i tym samym w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach Rawiczowa zostanie na lodzie. Niespodziewanie dostanie propozycję przeprowadzki do osoby, z którą połączy ją coś więcej. Poznaj szczegóły.

Rawiczowa zostanie bez domu w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach

Problemy Józefiny z nowym mieszkaniem na początku następnego sezonu "Barw szczęścia" wynikną z tego, że Natalia zajmie mieszkanie, które zaoferuje jej do wynajęcia Jaworski. Ponieważ Rawiczowa nie będzie chciała być dłużej ciężarem dla synowej, szczególnie po tym, jak przebywający w areszcie Cezary oskarży ukochaną w udział w zamachu na Andrzeja Zastoję, uzna, że najwyższa pora, aby znaleźć sobie inny dom. Nie będzie to jednak łatwe, bo Józefinę zwyczajnie na to nie stać. I wtedy od kłopotach przyjaciółki dowie się Tolek Koszyk (Marek Siudym). 

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Gdzie zamieszka Józefina w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

Już w minionym sezonie "Barw szczęścia" Józefina i Tolek zbliżyli się do siebie, kiedy świętowali sprzedaż domu Natalii i Cezarego. Koszyk nie ukrywał,  że jest zainteresowany bliższą znajomością z Rawiczową, mimo tego, że wciąż nie rozwiódł się z Ireną (Krystyna Tkacz). Jednak po bolesnych przejściach z oszustem Andrzejem, seniorka będzie ostrożnie podchodziła do ich relacji. Nie podejrzewając nawet, że Tolek wyciągnie do niej pomocną dłoń w najgorszym momencie. 

To właśnie Tolek w nowym sezonie "Barw szczęścia" zaoferuje Józefinie pokój w domu Basi Grzelak (Sławomira Łozińska),u której sam mieszka tylko kątem. Zaproponuje przyjaciółce, że może przeprowadzić się na ulicę Zaciszną, lecz ona odrzuci jego ofertę.

Basia przyjmie Józefinę pod swój dach w następnym sezonie "Barw szczęścia"

Gościnność Tolka wkurzy Basię, która nie będzie miała pojęcia o tym, że chce sprowadzić do jej domu Józefinę. Jak podaje światseriali.interia.pl wściekła Basia przypomni Koszykowi, że na Zacisznej duży dom mają Marczakowie - Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzy (Bronisław Wrocławski) - więc Rawiczowa ma u kogo mieszkać. Dość szybko Grzelakowa uzna jednak, że powinna pomóc Józefinie. 

W efekcie w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach Basia umówi się z Rawiczową i zaprosi ją do swojego domu, gdzie chętnie ją ugości, dopóki nie znajdzie sobie mieszkania, na które będzie ją stać. Tak Józefina wprowadzi się na Zaciszną do domu Basi i będzie jeszcze bliżej Tolka, którego czeka trudny rozwód z Ireną.

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