Barwy szczęścia, odcinek 3360: Zbliżenie Józefiny i Tolka! Tak Koszyk w końcu wkupi się w łaski Rawiczowej - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3360 - czwartek, 16.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3360 odcinku "Barw szczęścia" Józefina i Tolek będą opijać swój wielki sukces w staraniach o sprzedaż domu Natalii i Cezarego. Tym bardziej, że na miejscu zjawią się zainteresowani klienci, a i obecność Koszyka nie będzie tam przypadkowa. Wszystko przez to, że zarówno Małgorzata, jak i Rawiczowa będą zdawały sobie sprawę z jego zdolności aktorskich i postanowią to wykorzystać właśnie przy tej okazji, co przyniesie pożądany skutek!

Do tego stopnia, że w 3360 odcinku "Barw szczęścia" Koszyk w końcu wkupi się w łaski Rawiczowej! Przypomnijmy, że Tolek już wcześniej wystartował do Józefiny, ale wówczas Józefina, zajęta kryzysem w związku Natalii i Cezarego, nie miała czasu na amory, w związku z czym senior odpuścił. Ale gdy przydarzy się kolejna okazja to nie omieszka nie skorzystać!

Tak Józefina i Tolek się do siebie zbliżą w 3360 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że znów zdoła wpaść na Józefinę, która tym razem już chętnie pójdzie z nim na wspólną kawę. Tym bardziej, że tym razem to on już ją na nią zaprosi, dzięki czemu ona nie będzie musiała sypać groszem. Zwłaszcza, że wciąż będzie w nie najlepszej formie finansowej i psychicznej po aresztowaniu syna i ich rozstaniu z Natalią. Ale dzięki Tolkowi skutecznie odzyska humor i w 3360 odcinku "Barw szczęścia" postanowi mu się za to odwdzięczyć!

W 3360 odcinku "Barw szczęścia" Józefina i Małgorzata zaproszą Tolka do współpracy przy sprzedaży domu Natalii i Cezarego, na co Koszyk oczywiście odpowie pozytywnie. Tym bardziej, że będzie to kolejna okazja, dzięki której będzie mógł spędzić trochę więcej czasu z Rawiczową, a także nieco u niej zapunktować.

Czy Rawiczowa i Koszyk będą razem w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"?

Zwłaszcza, że już w 3361 odcinku "Barw szczęścia" nie zdoła ukryć swojego zainteresowania dawną milionerką, co od razu rzuci się w oczy Zdzisiowi (Zbigniew Buczkowski). Przyjaciel od razu wyczuje, że coś jest na rzeczy i wcale się nie pomyli, bo Rawiczowa faktycznie będzie się coraz bardziej podobać Koszykowi, który w końcu ją do siebie przekona!

A to dlatego, że w 3360 odcinku "Barw szczęścia" seniorzy zamienią kawę na szampana, co będzie zwiastować dobry początek ich znajomości! A kto wie, może nawet czegoś więcej, bo przecież seniorka i tak będzie sama, a Tolek będzie rozwodził się z Irenką (Krystyna Tkacz)! Szczególnie, że prędko spotkają się i po raz kolejny, gdzie i Józefina zacznie patrzeć na niego maślanymi oczami! A zatem wszystko będzie szło ku temu w dobrym kierunku!

