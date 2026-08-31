Barwy szczęścia. Hubert zweryfikuje Lucynę w nowym sezonie! Matka Wilka zdecyduje się na zaskakujący krok

Dlatego Hubert postanowi sprawdzić Lucynę w 3406 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3406 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach podejrzliwy Hubert postanowi w końcu sprawdzić przeszłość Lucyny. Zwłaszcza, że zacznie mieć coraz większe wątpliwości co do szczerości intencji seniorki wobec jej rodziny. Szczególnie, gdy ta wcale nie ucieszy się z naprawy pieca przez Mariusza (Rafał Cieszyński) po kosztach w domu, którego przecież będzie współwłaścicielką.

Już tym zachowaniem Zwierzchowska wzbudzi czujność Pyrki. Tym bardziej, że w ostatnim czasie będzie to już 3 awaria w ich domu, z którego Lucyna najpierw pozbędzie się Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz), gdy namówi ich na zakup mieszkania od Wilka (Adam Szczyszczaj). A tym samym skłóci go z siostrą, tak samo jak Emila (Artem Malaszczuk) z Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz). I stąd w 3406 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zdecyduje się ją prześwietlić.

Pyrka pozna szokującą prawdę o Zwierzchowskiej w 3406 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Szczególnie, że w 3406 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Lucyna nie zaprzestanie swoich praktyk, bo Wilk wciąż będzie nakłaniał ją do szkodzenia Pyrkom. Maciej będzie chciał w końcu definitywnie pozbyć się ich z domu i pozyskać go za bezcen, dlatego zleci matce wzniecenie u nich kolejnego pożaru.

Ale w tym czasie w 3406 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej i Hubert nie będzie próżnował i postanowi prześwietlić przeszłość Lucyny. I wówczas dozna szoku i tylko utwierdzi się w swoich wcześniejszych przypuszczeniach. A przede wszystkim tym, że Zwierzchowskiej nie ma co ufać. Wówczas Pyrka momentalnie straci do niej pełne zaufanie, a ona postanowi zrobić wszystko, aby je odzyskać. Zwłaszcza, iż zda sobie sprawę, że w przeciwnym razie już nic nie ugra.

Tak Lucyna spróbuje odzyskać zaufanie Huberta w 3406 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Dlatego w 3406 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach zdecyduje się na zaskakujący krok, aby wzbudzić przychylność Huberta i udowodnić, że nic jej nie łączy z Maciejem. Do tego stopnia, że zacznie nakłaniać Agatę i Ignacego, aby sprzedali mieszkanie, które za jej namową kupili od Wilka i wyemigrowali aż na 3 lata do Tajlandii, skąd Pyrka otrzyma atrakcyjną ofertę pracy.

Jednak czy tym w 3406 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej uwiarygodni się w oczach Huberta? A może tylko się tym pogrąży, bo przecież ten temat stanie się kością niezgody między Agatą, a Ignacym, a wstawiennictwo Zwierzchowskiej po stronie Pyrki będzie mogło tylko zaognić sytuację. Czy seniorka jeszcze zdoła z tego wybrnąć? A może to będzie wreszcie koniec jej knucia między rodziną? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

20