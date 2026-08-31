Barwy szczęścia. Ola wróci do Justina w nowym sezonie! To dlatego mu wybaczy - ZDJĘCIA

Ola i Justin znów razem w 3399 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3399 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Ola i Justin spędzą ze sobą noc. Zamilska zdecyduje się w końcu wrócić do ukochanego po szczerej rozmowie z Oliwką (Wiktoria Gąsiewska), która się za nim wstawi, a także nowych dowodach w sprawie jego sfingowanego romansu z Reginą przez Karolinę, które uda mu się pozyskać, dzięki pomocy Celiny. Ale ostatecznie to wcale nie to okaże się tutaj kluczowe!

Mimo tego, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w 3399 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Justin uparcie będzie dążył do tego, aby oczyścić się przed ukochaną z fałszywych zarzutów. Jednak dla Oli będzie to już niepotrzebne, bo i bez tego już w końcu mu uwierzy!

- Tak się cieszę, że wróciłaś... Ale tamtego filmu nie odpuszczę i udowodnię ci, że to fałszywka - zapewni ją ukochany.

- Odpuść... Niczego nie musisz udowadniać. Wierzę ci - wyzna mu Ola.

Tak Zamilska w końcu uwierzy Skotnickiemu w 3399 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Tyle tylko, że tym wyznaniem w 3399 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach mocno go zszokuje. Tym bardziej, że przecież wcześniej wcale mu nie wierzyła i zaufała sfabrykowanym dowodom. Ale teraz to się zmieni, gdy Ola sama przekona się, do czego zdolna jest dziś technologia.

- Sprawdziłam, do czego zdolna jest dzisiejsza technologia - przyzna mu Zamilska.

Aczkolwiek w 3399 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Skotnicki wcale nie będzie miał zamiaru odpuszczać. Szczególnie, że przecież będzie niewinny i za wszelką cenę zechce to udowodnić. Szczególnie, że już będzie miał haka na Karolinę. I choć w rozmowie z Olą to nie wyjdzie, to już z Tomaszem (Jakub Sokołowski) tak. Ale nim do tego dojdzie, to Justin zacznie cieszyć się porankiem ze swoją ukochaną.

- To może jeszcze zostaniesz moim garderobianym i wybierzesz mi strój na dziś, bo na nic nie mogę się zdecydować - poprosi go ukochana.

- Na szczęście nie wszystko stąd zabrałaś, jest w czym wybierać - uśmiechnie się Justin.

Ola i Justin znów będą szczęśliwi w 3399 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Chwilę później w 3399 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Ola już wyjdzie do pracy, gdzie Oliwka od razu zobaczy jej promienny nastrój. Wówczas Zbrowska domyśli się, że Zamilska w końcu jej posłuchała i wcale się nie pomyli.

- Wyglądasz wspaniale... Czyli... wracasz do Justina? - spyta ją Oliwka.

- Ja go naprawdę kocham - wyzna mu Ola.

Do tego stopnia, że w 3399 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Zamilska nie będzie chciała dłużej marnować czasu i po powrocie do domu od razu przejdzie do rzeczy.Tym bardziej, gdy Justin znów zacznie mówić jej o Karolinie i chęci jej ostatecznego zdemaskowania razem z Tomaszem. Ale skutecznie uda jej się go od tego odwieźć.

- Jesteś w domu. Ze mną... Tu nie ma Karoliny, problemów hotelu, złych emocji - szepnie mu Ola, zasłaniając mu usta dłonią.

- Jak ty na mnie działasz. Przy tobie znikają wszystkie stresy - przyzna jej Justin.

- I tak ma być. Jesteśmy tylko ty i ja - spuentuje Zamilska.

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