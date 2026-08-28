Barwy szczęścia. Koniec wspólnego biznesu w nowym sezonie Dominiki i Renaty? Pójdzie o pieniądze!

Barwy szczęścia, odcinek 3396. Dominika i Renata znów pokłócą się o Feel Good

W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po wakacjach sytuacja między Dominiką i Renatą będzie robiła się coraz bardziej napięta. Jeszcze niedawno obie wspólnie prowadziły Feel Good, wspierały się i mogły na siebie liczyć nawet wtedy, gdy w ich prywatnym życiu wszystko się komplikowało. Teraz dawna przyjaźń zacznie schodzić na dalszy plan, bo coraz większe znaczenie będą miały pieniądze, udziały i kontrola nad lokalem.

Dominika stanie się właścicielką Feel Good po jego wykupieniu, natomiast Renata nadal będzie uważała to miejsce za swój biznes i nie będzie chciała pogodzić się z tym, że jej wpływ na podejmowane decyzje może się zmniejszyć. Renata będzie patrzyła na Feel Good przez pryzmat lat wspólnej pracy, natomiast Dominika zacznie myśleć przede wszystkim o pieniądzach, odpowiedzialności oraz bezpieczeństwie firmy. Do tego dojdzie coraz trudniejsza sytuacja Renaty, która nie będzie chciała wrócić na leczenie i będzie odrzucała kolejne próby pomocy.

Damian w nowym sezonie "Barw szczęścia" namówi Dominikę, żeby pozbawiła Renatę udziałów?!

W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po wakacjach Dominika zacznie szukać rady u Damiana (Michał Lesień-Głowacki). W 3396 odcinku mężczyzna będzie miał na całą sytuację zupełnie inne spojrzenie niż Kowalska. Nie będą łączyły go z Renatą takie emocje jak Dominikę, dlatego łatwiej przyjdzie mu ocenić wszystko na chłodno.

Damian zacznie przekonywać ją , że musi w końcu oddzielić sprawy zawodowe od prywatnych. Przyjaźń przyjaźnią, ale firma będzie wymagała konkretnych decyzji. Wójcik zasugeruje nawet, że odebranie Renacie udziałów może być jedynym sposobem, żeby naprawdę nią wstrząsnąć.

"Barwy szczęścia", odcinek 3396: Początek końca spółki Dominiki i Renaty? Zaproponuje jej kasę!

W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po wakacjach konflikt z 3396 odcinka nie zakończy się na jednej ostrej rozmowie. Wręcz przeciwnie. Wszystko będzie zmierzało w stronę całkowitego rozpadu zawodowej relacji Dominiki i Renaty.

Już w kolejnym 3397 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata przestanie chcieć pracować w Feel Good i zacznie domagać się rozwiązania spółki oraz wypłaty ogromnej kwoty. Będzie chodziło o ponad 200 tysięcy złotych. Dla Dominiki będzie to kolejny sygnał, że ich wspólne prowadzenie lokalu naprawdę może dobiegać końca.

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