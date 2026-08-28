Barwy szczęścia. Kodur w nowym sezonie zażąda od Renaty testu na narkotyki! Jej reakcja powie wszystko?

Barwy szczęścia, odcinek 3395: Kodur zażąda od Renaty testu na narkotyki! Jej reakcja wszystko przekreśli?

W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po wakacjach Renata znów znajdzie się pod ścianą, a Kodur przestanie wierzyć jej zapewnieniom, że wszystko jest pod kontrolą. W 3395 odcinku "Barw szczęścia" kryzys w ich związku osiągnie kolejny poziom. Policjant będzie coraz bardziej podejrzliwie patrzył na zachowanie ukochanej, która nie tylko będzie odrzucała kolejne próby pomocy, ale także będzie reagowała ogromną zazdrością i coraz częściej wdawała się z nim w awantury.

Kodur w nowym sezonie "Barwy szczęścia" postawi sprawę jasno i poprosi Renatę, żeby zrobiła test na obecność narkotyków. Jej reakcja będzie natychmiastowa. Kategorycznie odmówi! Po tym, jak wcześniej będzie potajemnie zdobywała kolejne środki i nie będzie chciała wrócić na odwyk, taka odpowiedź tylko podsyci podejrzenia Marcina. Czy Renata będzie miała coś do ukrycia? A może sama propozycja testu sprawi, że uzna zachowanie ukochanego za ostateczny dowód braku zaufania?

"Barwy szczęścia", odcinek 3395: Renata odmówi testu i odrzuci pomoc Dominiki

W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po wakacjach nie tylko Marcin zacznie widzieć, że z Renatą dzieje się coś niedobrego. Dominika (Karolina Chapko) także będzie próbowała przemówić przyjaciółce do rozsądku. W 3395 odcinku "Barw szczęścia" zacznie stanowczo namawiać ją do powrotu na odwyk. Dla Renaty będzie to jednak kolejna osoba, która zamiast jej uwierzyć, będzie próbowała decydować o jej życiu. Kobieta nie będzie chciała słuchać ani Marcina, ani Dominiki. Im mocniej bliscy będą naciskać na leczenie, tym bardziej Renata będzie się od nich odsuwała.

Przyjaźń Dominiki i Renaty w nowym sezonie "Barw szczęścia" zakończy się?

Warto także wspomnieć, że w nowym sezonie "Barwy szczęścia", po wakacjach relacja Renaty z Dominiką również będzie wisiała na włosku. Przyjaciółki coraz częściej będą stawały po dwóch stronach barykady, a uzależnienie Renaty pogłębi ich konflikt. Dominika będzie chciała ratować kobietę, z którą przez długi czas łączyła ją nie tylko przyjaźń, ale też wspólny biznes. Renata nie będzie jednak gotowa przyznać, że sytuacja znowu może wymykać się spod kontroli.

Jeżeli Renata w 3395 odcinku "Barw szczęścia" ostatecznie odmówi testu na narkotyki i odrzuci sugestię powrotu na terapię, Marcin oraz Dominika dostaną jeszcze więcej powodów do niepokoju. A najgorsze dopiero będzie przed nimi, bo już w kolejnych odcinkach Kodur zacznie coraz uważniej obserwować ukochaną…

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Zmiany w obsadzie, szokujące sekrety i zwroty akcji!

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