Barwy szczęścia. Justin połączy siły z Kępskim i tak wykończą Stańskich? To otwarta wojna przeciwko Karolinie - ZDJĘCIA

Celina zacznie rozpracowywać Karolinę

Zanim Justin zdecyduje się na otwarty konflikt, swoje działania przeciwko Karolinie rozpocznie Celina. W 3397 odcinku „Barw szczęścia” kobieta spróbuje ustalić, co naprawdę dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Celina doprowadzi do wspólnej kolacji, na którą Łukasz (Michał Rolnicki) zaprosi Karolinę i Bruna. Spotkanie będzie dla niej okazją do dyskretnego działania. Wykorzysta moment nieuwagi gości i skopiuje poufne dane znajdujące się w telefonie Różańskiej. To właśnie zdobyte w ten sposób informacje mogą później okazać się dla Justina bardzo ważne.

Kępski też wypowie wojnę Stańskim?

W 3398 odcinku „Barw szczęścia” do gry wkroczy również Tomasz. Oliwka podejmie decyzję o odkupieniu jego udziałów w firmie i sama zainicjuje spotkanie z byłym partnerem. Kępski nie będzie jednak gotowy po prostu zamknąć tego rozdziału. Wciąż będzie miał nadzieję, że uda mu się odbudować relację z Oliwką. Jednocześnie pozostanie w bojowym nastroju i nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji. W tym samym czasie Celina przekaże Justinowi informacje, które uda jej się zgromadzić na temat Karoliny. Skotnicki dostanie więc do ręki nowe argumenty.

Justin najpierw zawalczy o Olę

Choć konflikt ze Stańskimi będzie dla Justina coraz ważniejszy, Skotnicki nie zapomni o Oli (Michalina Robakiewicz). Po otrzymaniu informacji od Celiny i dzięki wsparciu Oliwki, uda się do niej osobiście i ponownie poprosi o drugą szansę.

Przypomnijmy, że ich związek w ostatnich odcinkach mocno ucierpi przez aferę ze spreparowanym nagraniem, na którym Justin miał rzekomo całować Reginę (Kamila Kamińska). Ola uwierzyła w zdradę, choć w rzeczywistości nagranie było elementem intrygi Karoliny. Justin będzie więc chciał nie tylko oczyścić swoje imię, ale przede wszystkim odzyskać zaufanie ukochanej.

Justin spotka się z Kępskim

W 3399 odcinku „Barw szczęścia” Skotnicki zrobi jednak kolejny krok. Spotka się z Kępskim, a rozmowa obu mężczyzn będzie miała konkretny cel. Justin będzie zdeterminowany, by wejść w otwarty konflikt z Karoliną. Kępski może okazać się dla niego ważnym sojusznikiem, szczególnie że sam ma powody, by być w konflikcie ze Stańskimi. Czy informacje zebrane przez Celinę pozwolą Justinowi i Tomaszowi uderzyć w Karolinę? I czy ich wspólne działania doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu Stańskich? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki „Barw szczęścia”.