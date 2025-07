Barwy szczęścia. Hubert i Asia uwolnią się od Marysi. Jego córka nie wróci od Klary z USA - ZDJĘCIA

Czy Marysia wróci do "Barw szczęścia" w następnym sezonie?

Gdzie jest Marysia z "Barw szczęścia"? Co się stało z córką Huberta i Klary i czy jeszcze pojawi się w rodzinnym domu Pyrków w następnym sezonie po przerwie wakacyjnej? Te pytania zapewne zadają sobie widzowie, którym umknął wyjazd Marysi do USA do Klary. Na początku tego roku, gdy w ekranowej rzeczywistości zaczynało się lato, Hubert zgodził się, żeby córka spędziła wakacje z biologiczną matką.

Ale w lutym w serialu "Barwy szczęścia", na wieść o ciąży Klary, o tym, że Marysia będzie miała rodzeństwo, 9-latka postanowiła zostać w USA. Hubert nie sprzeciwił się woli córki, która ze względu na nowe dziecko mamy zdecydowała się mieszkać u niej przez następne pół roku.

W Stanach poszła do szkoły, poznała nowych przyjaciół, a z Hubertem kontaktowała się coraz rzadziej. Pod wpływem matki Marysia zaczęła unikać rozmów o powrocie do Polski. Pyrka zrozumiał, że to Klara ma w rękach wszystkie karty i celowo zatrzymała przy sobie ich córkę.

Koniec zdjęć do nowych odcinków "Barw szczęścia" bez Marysi

Od wakacji zeszłego roku Nina Szumowska nie była na planie "Barw szczęścia" i wszystko wskazuje na to, że powrót Marysi do Polski nie nastąpi. Właśnie teraz dobiegają końca zdjęcia do premierowych odcinków, które będą emitowane jesienią aż do końca 2025 roku. I nie ma w nich Marysi.

W rodzinie Huberta i Asi w nadchodzącym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie tylko syn Sokalskiej, Emil (Artem Malaszczuk) i trzeba przyznać, że bez Marysi zakochani odetchną z ulgą. Po spontanicznych zaręczynach zakochani będą cieszyć się swoim szczęściem, mogąc jednocześnie planować ślub, a Marysia już będzie knuć, jak rozdzielić ojca z ukochaną.

