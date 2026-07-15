Natalia zacznie wszystko od nowa po rozstaniu z Cezarym w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Po trudnych przejściach Natalia będzie chciała odzyskać spokój i zapewnić stabilność sobie oraz Lei (Lena Sobota). Rozstanie z Cezarym mocno wpłynęło na jej życie, dlatego w nowych odcinkach "Barw szczęścia" prawniczka skupi się na tym, by poukładać swoją codzienność. Jednym z ważniejszych tematów będzie kwestia mieszkania. Natalia nie będzie chciała, aby Lea co chwilę zmieniała miejsce pobytu i tułała się po wynajmowanych lokalach. Zależeć jej będzie na tym, by córka miała poczucie bezpieczeństwa i własny kąt. W tej sytuacji ogromnym wsparciem okaże się Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), która nie pozwoli córce zostać samej z problemami. Zaproponuje jej pomoc i będzie przekonywać, że najważniejsza dla dziecka jest bliskość rodziny.

W kancelarii Natalii szykują się zmiany. Malwina może wrócić

Zmiany dotkną także życie zawodowe Zwoleńskiej. Wszystko wskazuje na to, że jej kancelaria może ponownie zyskać dawny skład. Na planie nowego sezonu pojawiły się zdjęcia, na których razem widziani są Natalia, Klemens (Sebastian Perdek), Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) oraz Malwina (Joanna Gleń). Taki widok od razu przypomniał widzom czasy, gdy Brodzińska również pracowała w kancelarii.

Malwina wcześniej zdecydowała się odejść, by razem z Hermanem (Maciej Raniszewski) rozwijać własny biznes, czyli "Centrum Ruchu". Problem w tym, że działalność od początku nie była łatwa, a para mierzyła się z brakiem klientów. Czy trudności sprawią, że Malwina wróci do dawnej pracy u Natalii? Tego jeszcze nie potwierdzono, ale wszystko wskazuje na to, że w kancelarii Zwoleńskiej pojawią się nowe roszady.

Nowy mężczyzna w życiu Natalii. Michał odmieni jej codzienność?

Największą zmianą w życiu prywatnym Natalii może okazać się jednak nowa relacja. Po rozstaniu z Cezarym w jej otoczeniu pojawi się Michał (Gamou Fall). Mężczyzna początkowo trafi do kancelarii jako kurier, ale szybko stanie się kimś znacznie bardziej obecnym w życiu prawniczki. Materiały z planu sugerują, że jego wizyty u Natalii nie będą ograniczać się wyłącznie do spraw zawodowych. Michał dobrze dogada się także z Leą, co dla Natalii będzie niezwykle ważne. Bohaterka nie będzie przecież szukała wyłącznie partnera dla siebie, ale również osoby, która zaakceptuje jej córkę i odnajdzie się w ich codzienności.

Nowy sezon "Barw szczęścia" zapowiada się dla Natalii jako czas dużych decyzji. Zmiany w domu, możliwe roszady w kancelarii i nowa relacja sprawią, że Zwoleńska będzie musiała zbudować swoje życie na nowo. Czy Michał okaże się mężczyzną, przy którym Natalia odzyska szczęście? Czy kancelaria wróci do dawnego składu? Odpowiedzi przyniosą dopiero nowe odcinki "Barw szczęścia".

Barwy szczęścia. Piękna sesja odmionionej obsady przed stratem nowego sezonu!