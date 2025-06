Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Desperacki krok zadłużonej Józefiny! Wykorzysta znajomości Asi, by za duże pieniądze pozbyć się sukni ślubnej

W nowym sezonie serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) nie cofnie się przed niczym, by zdobyć pieniądze na zapłacenie zaległej raty kredytu. Zadłużyła się na 5 milionów złotych, by kupić "rodowy" pałac dla oszusta Andrzeja (Leon Charewicz), a teraz będzie musiała spłacać do banku 40 tysięcy co miesiąc. W akcie desperacji Rawiczowa w odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach zwróci się po pomoc do Asi Sokalskiej (Anna Gzyra). Dżo uzna, że krawcowa pomoże jej za duże pieniądze pozbyć się sukni ślubnej! Sprawdź, co się wydarzy.