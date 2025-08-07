Barwy szczęścia. Agata i Ignacy znajdą sobie nowe zajęcie. Wykorzystają doświadczenie z kamperem - ZDJĘCIA

Agata i Ignacy – gwiazdy Internetu w serialu „Barwy szczęścia"

Wielka podróż Agaty i Ignacego kamperem – dokumentowana na vlogu - skończyła się w Czechach pożarem ich pojazdu. Niedoszli globtroterzy obwinili za niego Tolka (Marek Siudym), który naprawiał elektrykę. Pyrka była dla niego bardzo przykra. Niewinny Koszyk wpadł na trop producentów wadliwych akumulatorów. Podczas „afery akumulatorowej” Agata i Ignacy przekonali się w „Barwach szczęścia” o oddaniu fanów ich vloga, którzy zaproponowali, że zbiorą dla nich pieniądze na drugi kamper.

Agata i Ignacy będą mieli nowe zajęcie w „Barwach szczęścia”

Zaprawieni w zbiórkach internetowych, Agata i Ignacy staną się ekspertami dla Haliny (Marta Zięba) i Omara (Kiril Denev). Mąż Kałuży padnie ofiarą - w „Barwach szczęścia” po wakacjach – nieuczciwego pracodawcy, który nie odprowadzi za niego składek. Omar przejdzie operację i wtedy oszustwo wyjdzie na jaw – jego dług wobec szpitala wyniesie 30 tysięcy złotych. Asia (Anna Gzyra) bardzo będzie chciała pomóc koleżance z pracy, ale Natalia (Maria Dejmek) nic nie zrobi. To Hubert (Marek Molak) rzuci pomysł internetowej zrzutki, a jego siostra i przyszły szwagier zaoferują pomoc. Przypomną, że przecież udało im się wyremontować stary kamper dzięki zbiórce. Halina będzie mieć obiekcje, uznając takie działanie za wstyd, ale da się przekonać Agacie, że „wszyscy tak robią”, zwłaszcza że to ona obieca, że się tym zajmie. Ignacy doda, że oboje mają w tym niejaką wprawę. Po założeniu zbiórki Agata zauważy, że efekt jest mizerny:

- Stan wpłat... zero. Beznadziejnie. Może chodzi o to, że ktoś musi zacząć? Dla zachęty...

Na pomoc Halinie i Omarowi w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” we wrześniu zbiórka na rzecz Omara się powiedzie, ale dopiero po tym, kiedy Asia dokona przelewu jako pierwsza. Sokalska wpłaci pierwsze 200 złotych. Za nią pójdzie Hubert.

