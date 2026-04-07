Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1013: śledztwo rozpoczyna się od wstrząsającego odkrycia na targach ślubnych

Fani serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, ponieważ poprzedni odcinek postawił jednego z bohaterów w bardzo trudnej sytuacji. Przyjaciel Walczaka, Słoń, został zatrzymany pod zarzutem kradzieży kryptowalut, a wszystkie dowody, włącznie z analizą jego laptopa, niestety wskazywały na niego. Kuba, przekonany o niewinności kumpla, razem z Izą postanowił drążyć temat na własną rękę. W toku śledztwa na jaw wyszła znajomość Słonia z ekspertką od cyberbezpieczeństwa, a na celowniku znalazł się również informatyk z tej samej kawiarni. W tle tych dramatycznych wydarzeń Bolek mierzył się z bardziej przyziemnym problemem, próbując pogodzić narzeczoną z nadopiekuńczą matką. Napięcie wyraźnie sięgnęło zenitu. Zobaczmy zatem, co wydarzy się tym razem we wrocławskim wydziale.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1013 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku śledztwo rozpocznie się od wstrząsającego odkrycia na targach ślubnych, gdzie właściciel fotobudki natrafia na zdjęcia dokumentujące morderstwo Emilii Jóźwiak. Sprawą natychmiast zajmują się Kalicka i Kłos, którzy wkrótce odnajdują ciało ofiary schowane za halą targową. Pierwsze podejrzenia, oparte na nagraniach z monitoringu, padają na florystkę Alicję Wąs, która miała zatarg z zamordowaną o fotografa, Solskiego. Sytuacja diametralnie się zmienia, gdy w atelier samego Solskiego policjanci znajdują narzędzie zbrodni, co stawia go w kręgu podejrzanych. Dodatkowo, w tle rozwija się drugi wątek dotyczący napadu na dziennikarza Ignacego Nalazka, który przeprowadzał wywiady z pedofilem Rodakiem.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1013 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejną dawkę kryminalnych emocji i zwrotów akcji. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle intrygująco, a zagadka morderstwa na targach ślubnych wciągnie widzów bez reszty. Koniecznie zarezerwujcie sobie czas, aby wspólnie ze śledczymi z Wrocławia rozwiązać tę skomplikowaną sprawę. Premierowa emisja 1013. odcinka serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

„Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” to produkcja, która od lat gromadzi przed telewizorami rzesze wiernych fanów kryminalnych historii. Serial zabiera nas do Wrocławia, gdzie śledzimy losy i pracę policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego pod wodzą inspektora Edwarda Kubisa. Każdy odcinek to nowa, pełna napięcia sprawa, od zabójstw po porwania, która wymaga od detektywów sprytu i nieszablonowego myślenia. To właśnie ta mieszanka akcji i wglądu w życie prywatne bohaterów sprawia, że tak chętnie wracamy do tego świata. W serialu występują między innymi: