Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1012: Kuba Walczak walczy o niewinność przyjaciela, którego pogrążają wszystkie dowody

Poprzedni odcinek serialu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” zaserwował widzom prawdziwy rollercoaster, zamieniając niewinny wieczór kawalerski w śmiertelną pułapkę. Walczak i Rosa podjęli śledztwo w sprawie Romana Kozłowskiego, który po upadku z okna został znaleziony ciężko ranny na klatce schodowej. W mieszkaniu policjanci odkryli oślepioną kobietę, co natychmiast nasunęło podejrzenie zatrucia metanolem i zagrożenia życia pozostałych uczestników imprezy. Trop prowadzący do organizatora, Roberta Kalbarczyka, zakończył się, gdy śledczy znaleźli go martwego, co jeszcze bardziej skomplikowało całą sprawę. W tle tych dramatycznych wydarzeń Walczak przygotowywał się do egzaminu na prawo jazdy, a pomoc Bola przyniosła, jak można się było domyślić, dość nieoczekiwane skutki. Zawiła intryga kryminalna rozkręciła się na dobre, zapowiadając kolejne emocje.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1012 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku przyjaciel Kuby Walczaka, znany jako Słoń, znajdzie się w poważnych tarapatach, gdy zostanie aresztowany pod zarzutem kradzieży kryptowalut. Wszystkie dowody wydają się jednoznacznie wskazywać na jego winę, ponieważ logowania sprawcy pochodzą z kawiarni, którą Słoń regularnie odwiedza, a analiza jego komputera dostarcza dodatkowych obciążających materiałów. Mimo to, Kuba jest przekonany o niewinności swojego przyjaciela i wraz z Izą postanawia na własną rękę zbadać sprawę. W toku śledztwa pojawiają się nowe tropy, w tym znajomość Słonia z ekspertką od cyberbezpieczeństwa, Małgorzatą Warecką, która mogła mieć motyw do wrobienia go. Policjanci biorą pod uwagę również innego informatyka, który jest stałym bywalcem tej samej kawiarni. Równolegle Bolek będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniem natury prywatnej, próbując załagodzić konflikt między swoją narzeczoną a jej nadopiekuńczą matką.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1012 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania nowej, skomplikowanej sprawy, która dotknie osobiście jednego z głównych bohaterów. Emocje sięgają zenitu, a kolejne śledztwo wrocławskich policjantów zapowiada się niezwykle interesująco. Na szczęście na premierę nie trzeba będzie długo czekać, aby poznać dalsze losy funkcjonariuszy. Najnowszy, 1012. odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to jeden z ulubionych seriali kryminalnych polskiej publiczności, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów. Produkcja skupia się na pracy wrocławskich śledczych z wydziału dochodzeniowego, którzy pod wodzą inspektora Edwarda Kubisa rozwiązują najtrudniejsze sprawy, od zabójstw po porwania. Każdy odcinek to nowa zagadka, pełna napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial pozwala śledzić zmagania kilku zespołów dochodzeniowych, które wykorzystują swój spryt i techniki śledcze, aby sprawiedliwości stało się zadość. W serialu występują: