M jak miłość, odcinek 1927: Paweł zmuszony naprawiać relację z Antosiem. Syn zmarłej Franki nie pozna własnego ojca?

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dramat Pawła trwa w najlepsze. Po szokujących wydarzeniach w nadchodzących odcinkach "M jak miłość", próbie samobójczej Zduńskiego i szaleńczym ratowaniu jego życia, nastąpi czas względnego spokoju. Oczywiście na tyle, na ile jest to w ogóle możliwe przy depresji wdowca i załamaniu po śmierci żony. To Marysia i Agnes (Amanda Mincewicz) zaopiekują się Pawłem po wyjściu ze szpitala. Czas z bliskimi może doprowadzić jednak do przykrych przemyśleń.

Paweł zacznie odbudowywać relację z synkiem Antosiem w 1927 odcinku "M jak miłość"

Relacja, która najbardziej ucierpi przez trudne emocje Pawła, to ta z synkiem. Niewinny Antoś został pod opieką Marysi, która oddała mu całe serce. Nic jednak nie sprawi, by miała zastąpić mu mamę i tatę. Zduński potrzebował czasu dla siebie, nie umiał przeżyć śmierci żony. Dlatego wyjechał, a jego nieobecność poruszyła wszystkich. Po dramatycznych wydarzeniach w 1926 odcinku "M jak miłość", próbie samobójczej Pawła, bliscy spróbują powstrzymać dalszą tragedię.

Marysia i Agnes wprowadzą Zduńskiego w wydarzenia minionych tygodni. Czas w Grabinie będzie o wiele spokojniejszy i kojący dla nerwów Pawła. Spacery, cisza, natura sprawią, że Zduński wreszcie zacznie przypominać dawnego siebie. Tylko relacja z synkiem zostanie postawiona pod znakiem zapytania. Antoś przyzwyczaił się do Marysi, do jej ciepła i obecności. Tak małe dziecko szybko przywiązuje się do opiekuna, a ojciec nie był przecież obecny przez wiele tygodni jego życia.

Paweł wyjdzie na prostą?

Pobyt w Grabinie sprawi, że myśli Pawła powrócą na lepsze tory. Oczywiście nie ma mowy o wielkim przełomie, nagłym szczęściu i zapomnieniu o śmierci żony, to zostanie z mężczyzną na zawsze. Sama Marysia zwróci uwagę synowi, że musi ponownie złapać więź z Antosiem. Dziecko musi czuć miłość i troskę taty. Może właśnie opieka nad Antosiem sprawi, że życie Pawła zacznie wracać do względnej normy.

