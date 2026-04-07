M jak miłość, odcinek 1927: Paweł zmuszony naprawiać relację z Antosiem. Syn zmarłej Franki nie pozna własnego ojca?

Małgorzata Pala
2026-04-07 10:25

Paweł (Rafał Mroczek) w 1927 odcinku "M jak miłość" poczuje, że czas, podczas którego Antoś (Mark Myronenko) pozostawał pod opieką Marysi, nigdy do niego nie wróci. Rogowska ściągnie syna do Grabiny, ale to już nie chodzi tylko o załamanie Zduńskiego po śmierci Franki (Dominika Kachlik). Marysia robiła wszystko, byle nie dać dziecku odczuć, że wszystko się sypie. Nie da rady realnie zastąpić mu rodziców. Kiedy Paweł w 1927 odcinku "M jak miłość" poświęci synkowi czas, bez trudu zauważy, że musi odbudować relację z dzieckiem.

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Paweł Zduński (Rafał Mroczek) trzymający płaczącego Antosia (Mark Myronenko), próbując go uspokoić błękitną grzechotką. Scena z "M jak miłość" ilustruje próbę odbudowy relacji po śmierci Franki. Więcej o tym na Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dramat Pawła trwa w najlepsze. Po szokujących wydarzeniach w nadchodzących odcinkach "M jak miłość", próbie samobójczej Zduńskiego i szaleńczym ratowaniu jego życia, nastąpi czas względnego spokoju. Oczywiście na tyle, na ile jest to w ogóle możliwe przy depresji wdowca i załamaniu po śmierci żony. To Marysia i Agnes (Amanda Mincewicz) zaopiekują się Pawłem po wyjściu ze szpitala. Czas z bliskimi może doprowadzić jednak do przykrych przemyśleń. 

Paweł zacznie odbudowywać relację z synkiem Antosiem w 1927 odcinku "M jak miłość"

Relacja, która najbardziej ucierpi przez trudne emocje Pawła, to ta z synkiem. Niewinny Antoś został pod opieką Marysi, która oddała mu całe serce. Nic jednak nie sprawi, by miała zastąpić mu mamę i tatę. Zduński potrzebował czasu dla siebie, nie umiał przeżyć śmierci żony. Dlatego wyjechał, a jego nieobecność poruszyła wszystkich. Po dramatycznych wydarzeniach w 1926 odcinku "M jak miłość", próbie samobójczej Pawła, bliscy spróbują powstrzymać dalszą tragedię.

Marysia i Agnes wprowadzą Zduńskiego w wydarzenia minionych tygodni. Czas w Grabinie będzie o wiele spokojniejszy i kojący dla nerwów Pawła. Spacery, cisza, natura sprawią, że Zduński wreszcie zacznie przypominać dawnego siebie. Tylko relacja z synkiem zostanie postawiona pod znakiem zapytania. Antoś przyzwyczaił się do Marysi, do jej ciepła i obecności. Tak małe dziecko szybko przywiązuje się do opiekuna, a ojciec nie był przecież obecny przez wiele tygodni jego życia.

Paweł wyjdzie na prostą?

Pobyt w Grabinie sprawi, że myśli Pawła powrócą na lepsze tory. Oczywiście nie ma mowy o wielkim przełomie, nagłym szczęściu i zapomnieniu o śmierci żony, to zostanie z mężczyzną na zawsze. Sama Marysia zwróci uwagę synowi, że musi ponownie złapać więź z Antosiem. Dziecko musi czuć miłość i troskę taty. Może właśnie opieka nad Antosiem sprawi, że życie Pawła zacznie wracać do względnej normy. 

