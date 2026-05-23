Pierwsza miłość, odcinek 4228: Dramatyczne sceny pod domem Marysi. Ostra konfrontacja Kacpra i Pawła

Kacper panicznie boi się o swój los, bo przez lata to właśnie on był dla Julki prawdziwym ojcem – wychowywał ją, wspierał Marysię i stworzył z nimi stabilny dom. Powrót Pawła z Kolumbii burzy ten porządek i sprawia, że Kacper zaczyna czuć się zagrożony we własnej rodzinie. Najbardziej przeraża go myśl, że biologiczny ojciec może nagle odzyskać miejsce, które on budował latami troski i zaangażowania. Dlatego każde zachowanie Pawła odbiera jak próbę odebrania mu Marysi i Julki. W najnowszym odcinku widzowie ponownie przekonają się, jak silny jest strach Kacpra. Czy rzeczywiście ma ku temu powody?

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4228

W odcinku 4228 Marysia od rana przygotowuje obiad dla Pawła i swojej rodziny, a Julka nie kryje ogromnej ekscytacji związanej z jego wizytą. Sam Paweł również bardzo przeżywa to spotkanie i przyjeżdża pod kamienicę dużo wcześniej, nie mogąc doczekać się chwili, gdy znów zobaczy córkę i dawną ukochaną. Sytuacja od początku jest jednak niezwykle napięta, ponieważ Kacper nie potrafi zaakceptować obecności rywala i coraz bardziej traci panowanie nad emocjami. Gdy obaj mężczyźni spotykają się pod domem Marysi, dochodzi do gwałtownej konfrontacji. Paweł jednak nie zamierza wycofywać się z życia swojej córki po wszystkim, co przeszedł. Atmosfera robi się bardzo napięta.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4228. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)