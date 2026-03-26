Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1007: Anna Jankowska potajemnie kontaktuje się z Kubisem, by przekazać mu ostrzeżenie od matki

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zafundował widzom prawdziwy rollercoaster emocji, skupiając się zarówno na mrocznej sprawie kryminalnej, jak i osobistych demonach jednej z głównych bohaterek. Garda i Górska zajęli się brutalnym gwałtem, a ich pierwszym podejrzanym stał się recydywista Leon Różycki, którego na miejscu zbrodni rzekomo widział świadek. Sprawa skomplikowała się, gdy ofiara zeznała, że napastnik był znacznie młodszy, co skierowało uwagę śledczych na syna Różyckiego, Kacpra, w którego aucie znaleziono kartę biblioteczną ofiary. Równocześnie przeszłość zapukała do drzwi komendy, gdy pojawiła się tam siostra zabitego przez Górską Bastiana Bosackiego, chcąc odnaleźć brata. Śledcza musiała stanąć na wysokości zadania, aby jej mroczny sekret nie wyszedł na jaw. Jakie konsekwencje przyniosą te wydarzenia?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1007 - streszczenie

W najnowszym odcinku serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" powraca sprawa sprzed piętnastu lat, kiedy to Małgorzata Gromnicka zapadła w śpiączkę po brutalnym napadzie, w którym sprawca oblał jej twarz wrzątkiem. Matka ofiary jest przekonana, że za atakiem stoi były partner córki, Marek Góralski. Jednak Kujawińska i Jagiełło zaczynają kwestionować tę wersję, gdy sparaliżowana Małgorzata przekazuje im tajemniczy znak, sugerujący, że napastnik przybył „z góry”. Ten nieoczekiwany trop kieruje śledczych w stronę legendarnego włamywacza-alpinisty o pseudonimie „Houdini”, który słynął z okradania mieszkań przez balkony. Równocześnie, sprawa rodziny Jankowskich nabiera nowego biegu, gdy CBŚP odsuwa od niej Kubisa i Kujawińską, twierdząc, że zagrożenie minęło, ale Anna Jankowska nie daje wiary tym zapewnieniom i potajemnie kontaktuje się z Kubisem, by przekazać mu ostrzeżenie od matki.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1007 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują rozwiązania zawiłych spraw wrocławskich śledczych. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc powrót do nierozwiązanej zagadki sprzed lat z nowymi, niepokojącymi wątkami w bieżących śledztwach. Aby nie przegapić tych trzymających w napięciu wydarzeń, warto zanotować datę premiery. Najnowszy, 1007. odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany 2 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to serial, który od lat trzyma w napięciu fanów kryminalnych zagadek. Śledzimy w nim losy grupy wrocławskich policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy pod wodzą charyzmatycznego inspektora Edwarda Kubisa stawiają czoła najgroźniejszym przestępcom. Każdy odcinek to nowa, skomplikowana sprawa – od zabójstw, przez porwania, aż po napady. Widzowie uwielbiają obserwować, jak poszczególne zespoły śledcze, łącząc spryt z nowoczesnymi technikami, doprowadzają sprawiedliwość przed oblicze prawa. W serialu występują m.in.: