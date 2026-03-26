Sprawiedliwi. Trójmiasto, odcinek 124: Groźny gangster przenika do prokuratury, by wrobić Barabasza w morderstwo

W ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" emocje sięgnęły zenitu, a nasi śledczy stanęli przed niezwykle skomplikowaną zagadką. Kiszczak i Szreder zajęli się sprawą zabójstwa hotelarza, Michała Lipskiego, gdzie podejrzenia natychmiast padły na jego brata, recydywistę grożącego mu śmiercią. Śledztwo nabrało jednak niespodziewanego obrotu, gdy na miejscu zbrodni odkryto karty SD z kompromitującymi nagraniami, na których widniała tajemnicza, młoda dziewczyna. W tle głównych wydarzeń z więzienia wyszedł Pszczoła, człowiek z przeszłości Musashiego, którego powrót z pewnością nie pozostanie bez echa. Poprzedni odcinek zostawił nas z wieloma niewiadomymi. Zobaczmy, co wydarzy się tym razem.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 124 - streszczenie

W najnowszym odcinku prokurator Jurgiel, z pomocą nowego asesora, będzie wywierał presję na Musashim, domagając się bezzwłocznego zatrzymania Barabasza pod zarzutem morderstwa i kierowania grupą przestępczą. Mimo poważnych wątpliwości, Gołaszewski wysyła do doków jednostkę antyterrorystyczną. W tym samym czasie Berg, Pietras i Kiszczak dokonują szokującego odkrycia – nowy asesor to w rzeczywistości groźny gangster Fornal, który zdołał zinfiltrować struktury prokuratury. Podczas policyjnej akcji Barabasz zostaje aresztowany, a znalezione w kontenerze zwłoki mają stanowić obciążający go dowód. Przekonani o prowokacji Berg i Pietras nawiązują tajny kontakt z Siwym, by wspólnie zdemaskować spisek i oczyścić Barabasza z zarzutów.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 124 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują rozwiązania zawiłej intrygi, która wciągnęła głównych bohaterów. Czy Bergowi i Pietrasowi uda się dowieść niewinności Barabasza i zdemaskować kreta w prokuraturze? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nadchodzący epizod popularnej produkcji kryminalnej. Premierowy odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany w czwartek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

7

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu, śledząc losy elitarnej jednostki policji walczącej z przestępczością zorganizowaną w Trójmieście. Na czele grupy stoi charyzmatyczny nadinspektor "Musashi" Gołaszewski, który wraz ze swoim zespołem specjalistów stara się rozbić kryminalne siatki przerzucające przez gdański port nielegalne towary. Każda sprawa jest niezwykle skomplikowana, a policjanci często muszą działać na granicy prawa, by dorównać bezwzględnym przestępcom. Serial zachwyca dynamiczną akcją i złożonymi postaciami, które zdobyły serca widzów. W serialu występują m.in.: