Szpital św. Anny, odcinek 99: Tomek wyjawia Wojtkowi plan ponownych oświadczyn. Fidor, podwożąc Hankę, wzbudza niepokój Kai - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" z pewnością dostarczył widzom ogromnej dawki emocji i pozostawił wiele pytań bez odpowiedzi. Dramat Majki osiągnął punkt kulminacyjny, gdy z powodu pogarszającego się stanu dziecka, doktor Bursztyn podjął decyzję o natychmiastowym cesarskim cięciu. Niestety, choć noworodek przyszedł na świat, jego stan okazał się krytyczny, a wyczerpana Majka trafiła na oddział kardiologii. W tym czasie zrozpaczona Kaśka próbowała odnaleźć Dawida, który nie miał pojęcia, że został ojcem, a w poszukiwaniach pomagał jej Bartek. Na wieść o problemach przyjaciółki zareagowała też Kaja, przerywając sesję zdjęciową i pędząc do szpitala, z kolei Daria odkryła, że jej matka ponownie wróciła do nałogu. Po tak intensywnych wydarzeniach, na korytarzach szpitala z pewnością nic już nie będzie takie samo.

"Szpital św. Anny" odc. 99 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się od interwencji dwóch zespołów ratowniczych wezwanych do rodzinnej tragedii. Na miejscu zastają makabryczny widok: martwego mężczyznę przed domem, a w środku nieprzytomną sześcioletnią dziewczynkę i jej matkę w głębokim szoku. Sytuację komplikuje fakt, że brakuje drugiego dziecka, co zmusza ratowników do rozpoczęcia gorączkowych poszukiwań. Gdy dzieci wreszcie trafiają pod opiekę lekarzy, pojawia się straszne podejrzenie samobójstwa rozszerzonego, a stan odnalezionego chłopca jest krytyczny. Równolegle w szpitalu dr Rogowski i dr Wroński będą zajmować się pacjentem Zyty cierpiącym na duszności, a rozmowa lekarki z Łukaszem zejdzie na prywatne tematy, w której kardiolog przyzna się do tęsknoty za rodziną. Ponadto dyrektor Strecker podejmie decyzję w sprawie zatrudnienia rehabilitanta, o co prosiła Orłowicz, a po dyżurze Tomek wyjawi Wojtkowi swój plan ponownych oświadczyn, podczas gdy Fidor, podwożąc Hankę, wzbudzi niepokój Kai.

"Szpital św. Anny" odc. 99 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy bohaterów i czy lekarzom uda się uratować poszkodowane dzieci. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc w sobie medyczne wyzwania z osobistymi dramatami персоналу szpitala. Dla wszystkich widzów śledzących tę wciągającą historię, podajemy szczegóły dotyczące nadchodzącej emisji. Premierowy, 99. odcinek serialu "Szpital św. Anny" zostanie wyemitowany w czwartek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to popularny serial obyczajowy, który skradł serca widzów, koncentrując się na losach lekarek pracujących w krakowskiej placówce. Produkcja w fascynujący sposób splata ich życie zawodowe, pełne medycznych wyzwań i walki o pacjentów, z prywatnymi dylematami i problemami. Serial doskonale ukazuje siłę kobiecej przyjaźni i solidarności w obliczu najtrudniejszych decyzji życiowych i zawodowych, co czyni go niezwykle bliskim widzom. Za sukcesem produkcji stoją nie tylko wciągające scenariusze, ale i znakomita obsada. W serialu występują m.in.: