Rodzinka.pl. Tak się zacznie nowy sezon! Magda i Tomek będą mieli drugie dziecko. Ich córka Maja bardzo wyrośnie - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-09-06 15:40

Powrót serialu Rodzinka.pl przyniesie sporo niespodzianek! Nowy 17 sezon przygód Boskich zacznie się pięć lat po wydarzeniach, które zakończyły ostatnią serię, ale upływ czasu nie dotyczy niektórych bohaterów. Córka Magdy (Olga Kalicka) i Tomka (Maciej Musiał), czyli Maja Boska, która urodziła się na początku 2019 roku, więc powinna mieć 6 lat, będzie znacznie starsza, wyrośnie na piękną nastolatkę. W jej rolę wcieli się Emma Pokromska. Początek 17 sezonu "Rodzinka.pl" będzie przełomowy dla Magdy i Tomka, którzy znów zostaną rodzicami. Urodzi im się drugie dziecko! Zobacz ZDJĘCIA z pierwszego odcinka, a także odmienioną czołówkę serialu "Rodzinka.pl".

"Rodzinka.pl" nowe odcinki 17 sezonu - gdzie oglądać?

Nowy sezon "Rodzinka.pl" startuje w sobotę, 6 września 2025 r., o godz. 20.00 w TVP2. Liczy 13 odcinków, które będą emitowane co tydzień. Wszystkie odcinki "Rodzinka.pl" można też oglądać w serwisie TVP VOD! 

Tak się zacznie nowy 17 sezon "Rodzinka.pl". Oto co się wydarzy w pierwszym odcinku? 

"Rodzinka.pl" wraca na antenę TVP po pięciu latach od zakończenia poprzedniego sezonu, więc u Boskich sporo się zmieni, bo synowie Natalii (Małgorzata Kożuchowska) i Ludwika (Tomasz Karolak) wydorośleli i dom przy ulicy Pokrętnej 13 nie będzie już taki jak dawniej. Po wyprowadzce Tomka, który wziął ślub z Magdą, założył z nią rodzinę, urodziła im się córka Maja, podobny los czeka drugiego syna Boskich - Kubę. 

Pierwszy odcinek nowego 17 sezonu serialu "Rodzinka.pl", czyli odcinek 288, rozpocznie się, kiedy Magda i Tomek, wychowujący nastoletnią córkę Maję, po raz drugi zostaną rodzicami. Sytuacja finansowa młodych Boskich nie będzie jednak zbyt stabilna, co wzbudzi niepokój u ich rodziców. Po narodzinach drugiego dziecka Tomek, przykłady mąż i ojciec, będzie zafascynowany nieszablonowym zachowaniem dziewczyny, z którą Kuba (Adrian Zdrójkowski) spędził noc. 

Ludwik zmartwi także to, w jaki sposób Kacper (Mateusz Pawłowski) spędza czas. Boski będzie się obawiał, że Kacper prowadzi zbyt samotniczy tryb życia, że skręcił w nietypową, dość specyficzną stronę, że nie jest już tym samym Kacperkiem, co kiedyś. Przemiana Kacpra będzie miała spory wpływ na resztę rodziny. 

Po wyprowadzce dwóch najstarszych synów Natalia w 288 odcinku "Rodzinka.pl" spróbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Podejmie decyzję o rozpoczęciu terapii którą poprowadzi pewien przystojny terapeuta (Karol Dziuba).

Oto nowa czołówka serialu "Rodzinka.pl" 17 sezonu jesień 2025 r.

Rodzinka.pl. Boscy wracają! Tak się zmienią bohaterowie w nowym sezonie

Tak się zmieni Maja Boska, córka Magdy i Tomka w "Rodzinka.pl" 

Od 17 sezonu serialu "Rodzinka.pl" pojawi się nowa Maja Boska. Córka Magdy i Tomka powinna mieć 6 lat, bo urodziła się na początku 2019 roku w ostatnim odcinku 14 sezonu, ale teraz będzie znacznie starsza. Rolę Mai Boskiej zagra nastoletnia Emma Pokromska, która zadebiutowała na ekranie jako 2-latka w filmie "Maria Curie" w 2016 roku. 

