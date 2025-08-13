Rodzinka.pl. Kacper będzie nerdem! Zniknie słodki Boski, a widzowie przeżyją szok - ZDJĘCIA

Od słodkiego Kacperka do dorosłego bohatera w 17. sezonie "Rodzinki.pl"

Kacper Boski skradł serca widzów już od pierwszych odcinków „Rodzinki.pl”, których emisja przypadała jeszcze na 2011 r.. Mały chłopiec z uroczym uśmiechem był jednym z ulubieńców publiczności. Dziś Mateusz Pawłowski, który wcielał się w najmłodszego z braci Boskich, ma już 21 lat. Przyznaje, że rola dała mu ogromną popularność, choć nie jest pewien, czy w pełni wykorzystał tę szansę.

„Kacper nie będzie już słodki” – zaskakująca zapowiedź nowych odcinków

Podczas „Domówki u Boskich” aktor opowiedział, jak zmieni się jego serialowa postać.

Na pewno zaskoczę pod tym względem, że moja postać nie będzie już taka słodka, lecz pójdzie w takiego trochę nerda, takiego creepa. Zaskoczę pod tym względem, że będzie takim nietypowym chłopakiem, który, wydaje mi się, że pod względem innych postaci, tak jak zapamiętaliśmy te postaci, to najbardziej się zmienił – relacjonuje aktor w rozmowie z TVP.

Nowy sezon "Rodzinki.pl" już we wrześniu

„Rodzinka.pl” wraca na antenę TVP2 po pięciu latach przerwy. Premierę 17. sezonu zaplanowano na sobotę 6 września 2025 roku o godzinie 20:00. To pierwszy raz, gdy serial będzie emitowany w takim dniu i o takiej porze. Widzowie zobaczą premierowy, 288. odcinek, a kolejne co tydzień w soboty. Dla tych, którzy nie chcą czekać, nowe epizody pojawią się wcześniej w serwisie vod.tvp.pl – odpłatnie.

Kacper w zupełnie nowym wydaniu

Zmiana wizerunku Kacpra ma być jedną z największych niespodzianek sezonu. Podobno to ta postać najbardziej zaskoczy przemianą. Nic dziwnego, skoro publiczność jest przyzwyczajona do widoku i zachowania małoletniego dziecka, a w kolejnych odcinkach "Rodzinki.pl" Kacper ukaże się jako dorosła osoba! Spekuluje się, że widzowie nie poznają swojego dawnego ulubieńca. Jak ta metamorfoza wpłynie na relacje w rodzinie Boskich? Odpowiedź poznamy już we wrześniu.