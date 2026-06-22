Zuzia z "Hotelu Paradise" mówi o zaręczynach i ślubie. Mają z Krystianem wielkie plany

Zuzia i Krystian z „Hotelu Paradise” są razem po programie

Zdjęcia do 12. odsłony „Hotelu Paradise” zakończyły się kilka miesięcy temu, a uczestnicy kręcili program w egzotycznej Tajlandii. Czas pokazał, że wiele telewizyjnych znajomości po powrocie do Polski błyskawicznie się rozpadło. Doskonałym przykładem są triumfatorzy całego sezonu, czyli Dominika i Marcel, którym nie udało się zbudować trwałego związku.

Inaczej wygląda sytuacja Zuzi i Krystiana, którzy udowodnili, że telewizyjne relacje mogą mieć szansę na przetrwanie. Uczestniczka pojawiła się w show w późniejszym etapie, podczas gdy jej obecny partner starał się wcześniej zbliżyć do Oliwki. Dopiero wejście Zuzi do programu okazało się punktem zwrotnym i sprawiło, że między tą dwójką błyskawicznie zaiskrzyło. Zakochani na co dzień mieszkają w Warszawie i wciąż kontynuują swoją relację. Chętnie relacjonują wspólne chwile, publikując zdjęcia i materiały w mediach społecznościowych.

Zuzia z „Hotelu Paradise” marzy o zaręczynach i ślubie

Podczas niedawnego wywiadu udzielonego stacji TVN, uczestniczka reality show odpowiedziała na pytanie o wspólną przyszłość z ukochanym. Zuzia wprost przyznała, że ma już w głowie całkiem konkretną wizję swojego życia u boku Krystiana.

– Takie wymarzone życie z Krystianem, tak z mojej strony, no to wyglądałoby tak, że oświadczyłby mi się w jakimś fajnym miejscu, mielibyśmy jakiś fajny ślub i bardzo chciałabym założyć rodzinę. To jest takie moje główne marzenie żeby mieć zdrową, fajnie funkcjonującą, kochającą się rodzinę. Bardzo chciałabym mieć dwójkę dzieci, Krystian też, więc jesteśmy w tym zgodni. Chcielibyśmy mieszkać raczej w domu, może gdzieś na obrzeżach Warszawy. No więc w taki sposób wyglądałoby to nasze wymarzone życie, że mielibyśmy kochającą się rodzinę – wyznała Zuzia.

Czy Zuzia i Krystian będą kolejną wielką miłością z „Hotelu Paradise”?

Fani formatu od samego początku trzymali kciuki za tę dwójkę, a po zakończeniu emisji para jasno zadeklarowała, że zamierza kontynuować znajomość w prawdziwym życiu. Wiele na to wskazuje, że Zuzia i Krystian są absolutnym wyjątkiem na tle innych uczestników 12. edycji. Tylko oni potrafili stworzyć po programie coś trwalszego niż zwykłą znajomość.

Chociaż para na razie powstrzymuje się od deklarowania konkretnych dat oświadczyn czy wesela, to wypowiedzi Zuzi jasno wskazują na ich wspólne priorytety. Oboje zdają się dążyć do tych samych życiowych celów. Dla miłośników formatu „Hotel Paradise” jest to ostateczny dowód na to, że prawdziwa miłość przed kamerami jest możliwa i ich uczucie nie wygasło po powrocie do codzienności.