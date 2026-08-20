Znamy wszystkich uczestników 13. edycji "Hotelu Paradise". Oto pełna lista - ZDJĘCIA

Pełna lista uczestników "Hotelu Paradise 13"

Trzynastą odsłonę programu rozpocznie dziewięcioro uczestników. Oczywiście to tylko początkowy skład, ponieważ w trakcie sezonu dołączą nowe osoby, zastępując tych, którzy odpadną. Oto zestawienie mieszkańców na start "Hotelu Paradise 13":

Szymon Woźniakiewicz

Nadia Urbanowicz

Filip Kuliński

Oliwia Jężak

Jakub Szypuła

Mariia Hrytsko

Szymon Królik

Soraja Misiak

Szymon Woźniakiewicz

Mający 22 lata warszawiak jest studentem wychowania fizycznego. Prowadzi zajęcia pływackie dla dzieci, sam trenuje na siłowni i pływa. Jest pasjonatem podróży oraz ezoteryki, w tym znaków zodiaku i numerologii. Po jednym poważnym związku zrozumiał, że w relacjach należy dbać również o własne potrzeby.

Nadia Urbanowicz

Dwudziestoletnia wrocławianka to studentka marketingu i recepcjonistka. Rozwija swoje kanały w social mediach i pasjonuje się tańcem. Uważa się za chłopczycę, preferując spontaniczne spotkania z przyjaciółmi ponad typowe, kobiece zajęcia. Ma za sobą dwie ważne relacje, przez co dziś trudniej jej zaufać drugiemu człowiekowi.

Filip Kuliński

Pochodzący ze Żnina 25-latek to wygadany i pewny siebie kierowca dowożący ciastka. Piłka nożna to jego największa pasja. Dba o sylwetkę i regularnie trenuje. Ten romantyk, choć otwarty na flirt i bezpośredni, wciąż szuka prawdziwej miłości po dwóch poważnych związkach.

Oliwia Jężak

Dwudziestopięciolatka z Gdańska jest hostessą i studentką prawa w biznesie. Grywa w teledyskach, działa jako fotomodelka, a także trenuje squasha, pływa i chodzi na siłownię. Od 15. roku życia była w niemal dziewięcioletnim związku. Obecnie, jako singielka, szuka nowych znajomości.

Jakub Szypuła

Mający 27 lat rzeszowianin zarabia jako barber. Do jego zainteresowań należą imprezy rave, motocross oraz motoryzacja. Nie znosi kłamstwa, a także manipulacji. Dwukrotnie był poważnie zakochany; jedna z tych relacji zakończyła się dla niego podwójną zdradą.

Mariia Hrytsko

Mieszkająca w Rzeszowie 20-letnia Mariia przyjechała do Polski z Ukrainy jako nastolatka. Tańczy, interesuje się modą i udziela w social mediach. W programie szuka nie tylko partnera po swoim jednym poważnym związku, ale liczy też na znalezienie prawdziwych, kobiecych przyjaźni.

Szymon Królik

Student AWF-u z Jastrzębia-Zdroju, mający 21 lat, przez wiele lat reprezentował Polskę w baseballu, a dziś trenuje młodszych zawodników. Rozważa karierę modela lub striptizera (uczęszczał już na lekcje tańca). Zmęczony przelotnymi romansami, szuka teraz trwałej relacji.

Soraja Misiak

Zajmująca się stylizacją brwi i rzęs 25-letnia gdynianka jest fanką siłowni, tańca oraz swojego psa. Stawia tarota i wierzy w astrologię. Po kilku związkach myśli o stabilizacji, jednak zależy jej również na niezależności. Jej ideał to ambitny brunet z charakterem, najlepiej od niej starszy.

Trzynasty sezon "Hotelu Paradise" zadebiutuje nietypowo – dwa pierwsze odcinki zostaną wyemitowane w weekend, 29 i 30 sierpnia o 20:55. Premierę pokażą symultanicznie stacje TVN i TVN7.

Później stacja powróci do standardowej ramówki. Od kolejnego tygodnia nowe odcinki będą pokazywane od poniedziałku do czwartku, zawsze o godzinie 20:00 na antenie TVN7.