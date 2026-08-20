Znamy wszystkich uczestników 13. edycji "Hotelu Paradise". Oto pełna lista - ZDJĘCIA

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Pełna lista uczestników "Hotelu Paradise 13"
Trzynastą odsłonę programu rozpocznie dziewięcioro uczestników. Oczywiście to tylko początkowy skład, ponieważ w trakcie sezonu dołączą nowe osoby, zastępując tych, którzy odpadną. Oto zestawienie mieszkańców na start "Hotelu Paradise 13":
- Szymon Woźniakiewicz
- Nadia Urbanowicz
- Filip Kuliński
- Oliwia Jężak
- Jakub Szypuła
- Mariia Hrytsko
- Szymon Królik
- Soraja Misiak
Szymon Woźniakiewicz
Mający 22 lata warszawiak jest studentem wychowania fizycznego. Prowadzi zajęcia pływackie dla dzieci, sam trenuje na siłowni i pływa. Jest pasjonatem podróży oraz ezoteryki, w tym znaków zodiaku i numerologii. Po jednym poważnym związku zrozumiał, że w relacjach należy dbać również o własne potrzeby.
Nadia Urbanowicz
Dwudziestoletnia wrocławianka to studentka marketingu i recepcjonistka. Rozwija swoje kanały w social mediach i pasjonuje się tańcem. Uważa się za chłopczycę, preferując spontaniczne spotkania z przyjaciółmi ponad typowe, kobiece zajęcia. Ma za sobą dwie ważne relacje, przez co dziś trudniej jej zaufać drugiemu człowiekowi.
Filip Kuliński
Pochodzący ze Żnina 25-latek to wygadany i pewny siebie kierowca dowożący ciastka. Piłka nożna to jego największa pasja. Dba o sylwetkę i regularnie trenuje. Ten romantyk, choć otwarty na flirt i bezpośredni, wciąż szuka prawdziwej miłości po dwóch poważnych związkach.
Oliwia Jężak
Dwudziestopięciolatka z Gdańska jest hostessą i studentką prawa w biznesie. Grywa w teledyskach, działa jako fotomodelka, a także trenuje squasha, pływa i chodzi na siłownię. Od 15. roku życia była w niemal dziewięcioletnim związku. Obecnie, jako singielka, szuka nowych znajomości.
Jakub Szypuła
Mający 27 lat rzeszowianin zarabia jako barber. Do jego zainteresowań należą imprezy rave, motocross oraz motoryzacja. Nie znosi kłamstwa, a także manipulacji. Dwukrotnie był poważnie zakochany; jedna z tych relacji zakończyła się dla niego podwójną zdradą.
Mariia Hrytsko
Mieszkająca w Rzeszowie 20-letnia Mariia przyjechała do Polski z Ukrainy jako nastolatka. Tańczy, interesuje się modą i udziela w social mediach. W programie szuka nie tylko partnera po swoim jednym poważnym związku, ale liczy też na znalezienie prawdziwych, kobiecych przyjaźni.
Szymon Królik
Student AWF-u z Jastrzębia-Zdroju, mający 21 lat, przez wiele lat reprezentował Polskę w baseballu, a dziś trenuje młodszych zawodników. Rozważa karierę modela lub striptizera (uczęszczał już na lekcje tańca). Zmęczony przelotnymi romansami, szuka teraz trwałej relacji.
Soraja Misiak
Zajmująca się stylizacją brwi i rzęs 25-letnia gdynianka jest fanką siłowni, tańca oraz swojego psa. Stawia tarota i wierzy w astrologię. Po kilku związkach myśli o stabilizacji, jednak zależy jej również na niezależności. Jej ideał to ambitny brunet z charakterem, najlepiej od niej starszy.
Kiedy premiera "Hotelu Paradise 13"? Znamy datę emisji
Trzynasty sezon "Hotelu Paradise" zadebiutuje nietypowo – dwa pierwsze odcinki zostaną wyemitowane w weekend, 29 i 30 sierpnia o 20:55. Premierę pokażą symultanicznie stacje TVN i TVN7.
Później stacja powróci do standardowej ramówki. Od kolejnego tygodnia nowe odcinki będą pokazywane od poniedziałku do czwartku, zawsze o godzinie 20:00 na antenie TVN7.