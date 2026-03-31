"Rolnik szuka żony" 13 nadchodzi. Kiedy obejrzymy odcinek 0? Co z emisją w Wielkanoc 2026?

13. edycja programu "Rolnik szuka żony"

Program "Rolnik szuka żony" niezmiennie cieszy się ogromną rzeszą fanów, którzy z zapartym tchem śledzą miłosne perypetie uczestników. Bohaterowie show to osoby świetnie radzące sobie w życiu zawodowym. Prowadzą nowoczesne gospodarstwa rolne, dysponują nowoczesnym sprzętem i stabilnym źródłem dochodu, a nierzadko również rozwijają swoje pasje w wolnym czasie. Brakuje im jednak jednego – kogoś, z kim mogliby dzielić radości i trudy codzienności. Kto w 13. edycji popularnego reality show odważy się poszukać miłości przed kamerami? Tego dowiemy się z tak zwanego odcinka 0. Fani formatu z pewnością zadają sobie pytanie, czy stacja telewizyjna podtrzyma tradycję i zaprezentuje sylwetki rolników i rolniczek w okresie świąt wielkanocnych.

Marta Manowska o "Rolnik szuka żony"

Kiedy obejrzymy odcinek 0 programu "Rolnik szuka żony 13"?

Tak zwany odcinek zerowy to swoisty wstęp do właściwej edycji show "Rolnik szuka żony". To właśnie wtedy prezentowane są wizytówki potencjalnych uczestników. Widzowie mogą ich poznać, a osoby zainteresowane nawiązaniem znajomości – napisać do nich list. Do programu głównego kwalifikują się ostatecznie ci rolnicy i rolniczki, którzy otrzymają najwięcej korespondencji. Wiadomo już, kiedy poznamy bohaterów najnowszej serii. Telewizja Polska po raz kolejny nie zawiedzie widzów. Specjalny odcinek zostanie wyemitowany w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 21:25 na antenie TVP1.

"Rolnik szuka żony 13" - powtórka odcinka zerowego

Nie każdy będzie mógł zasiąść przed telewizorem w wielkanocny wieczór. Twórcy programu przygotowali jednak świetną wiadomość dla spóźnialskich. Powtórka odcinka 0 zostanie pokazana już następnego dnia. Będzie można ją obejrzeć w Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:35, również na kanale TVP1.