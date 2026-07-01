Marta z "Love is Blind" świętuje ważną rocznicę. Wzruszające nagranie trafiło do sieci

Marta z "Love is Blind: Polska" dużo mówiła o więzi z mamą

Bohaterka popularnego show Netflixa już w trakcie nagrań często wracała do wspomnień o swojej zmarłej mamie. Kobieta podkreślała, że łączyła je niezwykle silna więź, a jej śmierć stanowiła ogromny cios. Oglądający program widzowie przekonali się, jak wielki wpływ na życie uczestniczki miała ta strata. Marta wielokrotnie zaznaczała, że to właśnie pamięć o ukochanej rodzicielce dodaje jej skrzydeł w chwilach zwątpienia.

Tradycja z czerwonym balonem znów została zachowana

W rocznicę śmierci matki Marta zawsze odprawia specyficzny rytuał. Co roku puszcza do nieba symboliczny balon w kształcie serca. Właśnie taki moment mogliśmy zobaczyć na najnowszym wideo zamieszczonym w sieci. Czerwony balonik unosi się na nagraniu, powoli niknąc w chmurach. Ten krótki filmik jest dla bohaterki show bardzo intymnym sposobem na oddanie hołdu najważniejszej osobie w jej życiu.

Widzowie "Love Is Blind" doskonale pamiętają podobną scenę. Marta wykonała ten gest wspólnie z Damianem podczas ich wyjazdu nad Bałtyk. Wtedy też razem wysłali balon do nieba. Tym razem jednak, sądząc po nagraniu, mężczyzna nie towarzyszył żonie. Ich relacja od zakończenia emisji pozostaje wielką zagadką. Przypomnijmy, że przed ołtarzem oboje powiedzieli "tak", a w specjalnym odcinku emitowanym po finale deklarowali, że wciąż są małżeństwem, mimo iż fizycznie nie stawili się w studiu. Jakiś czas później opublikowali w sieci krótki materiał, w którym wyznali, że sytuacja między nimi jest skomplikowana i bolesna. O szczegółach jednak milczą.

Czy Marta i Damian z "Love Is Blind" wciąż są razem?

Marta i Damian konsekwentnie unikają pokazywania się razem w sieci i w żaden sposób nie reagują na pytania o swój związek. Brak wspólnych zdjęć i nagrań jedynie podsyca plotki krążące wokół ich relacji.

Oficjalnie żadna ze stron nie ogłosiła zakończenia małżeństwa, ale nie ma też dowodów na to, że ich relacja przetrwała. W kuluarach plotkuje się, że spośród wszystkich par, które wzięły ślub w finale pierwszego polskiego sezonu formatu Netflixa, próbę czasu przetrwali jedynie Daria i Filip.