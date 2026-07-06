Love Is Blind. Jacek szczerze o nowej miłości. To było nietypowe spotkanie

Po burzliwej relacji z Julitą Jacek zaczyna nowy rozdział

Historia relacji Julity i Jacka od początku budziła emocje, ale ostatecznie nie zakończyła się ślubem – para rozstała się przed ołtarzem, a ich związek nie przetrwał próby rzeczywistości po programie. Teraz Jacek szerzej opowiedział o swoim życiu uczuciowym po show i nowej relacji, która – jak się okazuje – przyszła w bardzo naturalny, codzienny sposób.

Jacek o nowej partnerce

O nowej miłości Jacek opowiedział w rozmowie z Bartkiem Skrobiszem – stand-uperem i twórcą internetowym, który przeprowadził z nim szczery, nieco zaczepny wywiad. Wcześniej uczestnik już podczas reunion zdradził, że jego serce nie jest wolne, jednak dopiero teraz uchylił rąbka tajemnicy.

Co ciekawe, ich poznanie nie miało nic wspólnego z telewizją ani mediami, a z zupełnie zwykłą aktywnością. Poznali się na grupie biegowej Jacek przyznał, że prowadzi bardzo aktywny tryb życia – regularnie biega i chodzi na siłownię. To właśnie sport połączył go z Anielą.

Para poznała się na grupie biegowej, gdzie zaczęli się spotykać w ramach wspólnych treningów. Z czasem znajomość przerodziła się w coś więcej. Taki sposób poznania, czyli z dala od kamer i eksperymentu randkowego Jacek określił jako zupełnie naturalny i niewymuszony.

Nowe życie po programie

Po doświadczeniach z Julitą Jacek wyraźnie stawia dziś na spokojniejsze budowanie relacji. Jak wynika z jego wypowiedzi, obecny związek rozwija się poza medialnym zainteresowaniem, w codziennym rytmie życia. Warto przypomnieć, że jeszcze podczas reunion pierwszej polskiej edycji Love Is Blind Jacek sugerował, że nie jest już singlem

Choć Jacek nie zdradza wielu szczegółów dotyczących przyszłości związku, wszystko wskazuje na to, że relacja z Anielą rozwija się stabilnie.