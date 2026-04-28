Hotel Paradise. To największa kłótnia sezonu? Darek nie wytrzymał, a to nie koniec

Szokujący konflikt w "Hotelu Paradise"

Sytuacja w hotelu zaczyna wymykać się spod kontroli. Darek sam nakręcił spiralę napięcia, która w końcu uderzyła także w niego. Jeszcze niedawno snuł plan, o którym powiedział Magdzie i Roksanie – zakładał wyrzucenie z programu Oliwki lub Dominiki. Dziewczyny nie były jednak przekonane do takiej strategii i nie chciały angażować się w aż tak daleko idące intrygi.

Tymczasem Darek coraz otwarciej przyznaje, że jego relacja z Roksaną nie spełnia jego oczekiwań. Wprost daje do zrozumienia, że nie jest nią zainteresowany pod względem fizycznym i najchętniej zmieniłby parę. Co więcej, nie ukrywa, że czeka na wejście nowych uczestniczek, które mogłyby namieszać w jego sytuacji w programie.

Roksana dowie się, że nie podoba się Darkowi

Roksana o wszystkim dowie się jednak nie od niego, a od innych uczestników. To tylko podsyci napięcie i sprawi, że dziewczyna zaczyna mówić wprost o zachowaniu Darka, ujawniając jego wcześniejsze plany.

W centrum konfliktu znajduje się także Oliwka, która od początku podkreślała, że jej relacja z Krystianem ma charakter przyjacielski. Teraz jednak chce zmienić partnera podczas Rajskiego Rozdania i połączyć się z Denisem. Dla Darka to nie do zaakceptowania – uważa, że w ten sposób krzywdzi Krystiana, choć sam nie pozostaje bez winy.

Do całej sytuacji włączy się Dominika, która stanie w obronie Oliwki. To właśnie ona w końcu konfrontuje Darka z jego własnymi działaniami i przypomina mu o planie, który sam wcześniej przedstawił – dotyczącym wyrzucenia jej i Oliwki z programu.

Darek wybuchnie

Darek zostaje zapędzony w kozi róg. Nagle to on musi się tłumaczyć ze swoich słów i decyzji. Presja oraz nagromadzone emocje okazują się zbyt duże – uczestnik nie wytrzymuje i wybucha, a w trakcie kłótni pojawiają się łzy. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek większego konfliktu.